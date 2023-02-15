劉嘉玲不要看！梁朝偉「初戀女友」情人節突PO親密舊合照
影帝梁朝偉和劉嘉玲於2008年結婚，夫妻好感情令人稱羨。昨（14）日他現身台北信義區松仁威秀參加《悲情城市》「4K數位調光版本」首映會，在台灣度過西洋情人節。不過，曾和他有過一段情的57歲香港女演員、TVB（無綫）當家花旦曾華倩也在昨日PO出兩人舊照，更直言：「特別的日子，給大家看看我的初戀情人！」掀起熱議。
娛樂中心／綜合報導
曾華倩昨日在小紅書上曬出與梁朝偉的合照，表示：「今天，特別的日子，就給大家看看我的初戀情人！看到現在他的成就，真心替他高興！」並附上一顆愛心符號，照片一出，遭到大批網友質疑，「不是吧，這也行？真勇，是本人嗎」、「感覺像假帳號」、「一看這就不是本人」。
曾華倩隨後又再度發文：「一件簡單單純的事情，有些人想多了一點點了。」間接否認假帳號一說。對此，也有網友認為：「今年是梁先生出道40年，能被初戀女友回憶沒什麼不好，我覺得大氣如嘉玲，不會介意，祝你們都好」、「敬佩您能這樣明明白白的說出來，一般人都會藏在心裡」、「各自安好，各自精彩」。
事實上，曾華倩早年因TVB藝員訓練班和梁朝偉相識相戀，兩人交往6年，期間歷經3次分分合合，最終在1988年分手。直到1996年，她嫁給富商林肇基，不過婚姻只維持了6年，2002年離婚收場。多年前曾華倩受訪時也被問到會不會看梁朝偉演出的《色‧戒》，她當時豪爽回應：「他有什麼我沒見過？看膩了！」也大方表示自己有買該片影碟，個性直來直往、非常大方。（編輯：郭佩蓉）