美軍早知道？中國間諜氣球飄入領空 美媒：可能是意外
中國間諜氣球先前飛入美國領空，並且途經北美多處敏感軍事地點，在4日時被美軍戰機擊落，事件引起一連串國際議論。不過美媒14日引述消息人士報導指出，該氣球從海南島起飛時，美國軍方和情報部門早已對其觀察將近一週時間，比起外界先前所知要早。美方認為氣球原先是為了偵測關島，但因意外飛向美洲大陸。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《華盛頓郵報》報導，一名不願具名的美國官員透露，美國情報與軍事機構早在媒體消息曝光前就已展開追蹤1週左右。氣球從中國海南島升空之後，根據其路徑推測，原本氣球應該是飛向美國領土關島上空，但氣球在路線上某處意外北轉，飛到距離關島幾千海里的阿拉斯加（Alaska）的阿留申群島（Aleutian Islands）後，在加拿大上空徘徊，之後遇到強風被向南推，進入美國本土。
氣球從阿拉斯加州闖入美國領空後一星期，美國2月4日出動F-22戰機，在南卡羅來納州外海將氣球擊落。
有分析人士正在探究其中一個可能性，即是中國並非刻意讓偵察氣球進入美國本土，很可能是因天氣狀況造成偏離原始飛行路線。報導稱，該名官員的說法顯示，偵察氣球這起讓美中關係緊張加劇的國際危機，在一定程度上可能是失誤造成的結果。
不過也有部分美國官員抱持不同看法，指出中國人民解放軍（PLA）過往曾發射高空間諜氣球飛越關島和夏威夷上空監測美國軍事設施，而這顆氣球在美國領空漂浮長達數日，是對國家主權的侵犯，且停留蒙大拿州敏感核設施上空也絕非意外。即使真是不小心飛近美國上空，「北京當局顯然決定把握良機、嘗試蒐集情資。」