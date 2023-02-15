輔導台灣種豬外銷菲律賓　台南三種豬場喜列核准名單

台灣於2020年6月間，獲世界動物衛生組織（WOAH）通知改列為口蹄疫非疫區，優質安全的生產環境，助台灣種豬繼穩定輸出越南、香港後，順利在2023年初再獲准輸出菲律賓，證實台灣豬獲得國際市場肯定。市長黃偉哲表示本次獲准外銷7家種豬場中，台南就佔3場，顯示本市長期以來積極協助及輔導的成效優異。
記者賴正琳／綜合報導
農委會與我國駐菲律賓代表處合作，一同與菲律賓檢疫部門諮商議定檢疫條件，並於去(111)年9月COVID-19疫情期間，爭取菲國派員來我國實地查核種豬生產設施與官方管理體系。台南於9月16日接待我國行政院農業委員會動植物防疫檢疫局官員及菲國專員，除參訪在地種豬場，查核養豬場設備及飼養現況外，動保處同時也向菲國說明本市動物防疫業務執行成效，菲國讚賞動保處協助養豬戶各項相關防疫措施、維護場內保持高標準生物安全策略，以達到國際種豬出口標準。
動保處處長吳名彬表示，統計至去年底止，已輔導本市種畜場出口611頭次種豬至越南、515頭次至香港，共計出口1,126頭次，對於增進其他國家種豬性能改良大有幫助，同時也一併打響台灣優良種豬出口之口碑，將台灣畜牧業國際化，輔導成效獲得菲律賓參訪團好評。
農業局局長李建裕指出，養豬產業為我國重要畜牧業，南市目前豬隻飼養量為六都之首，在養量約六十萬頭，約占全國飼養量十分之一。此次台灣獲准出口種豬至菲律賓，在當前國際間豬隻重大疫病的威脅環繞下，更是寫下我國養豬產業的一大里程碑。