《天堂》月免服今Lv.100上限開放！慶祝活動祭出海量獎勵

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《天堂》月免服REMASTERED版本，今日起歡慶Lv.100開放上限，官方祭出四大獎勵活動，豐富獎勵及道具，支援玩家升等練功，活動詳情請依官網公告說明為準。
100等預先成就達成：遊戲前5名達成Lv.100的玩家，可獲得「[刻上自己角色名稱]100等紀念徽章」*1，客製化的專屬紀念強力徽章道具，並依照玩家職業賦予不同的道具能力效果，例如：體力/魔力上限增加、命中增加、無視減免增加、爆擊增加等，適合打王或PVP的超強能力效果，讓玩家戰力更躍進！
守護星的降臨：遊戲內首位Lv.100玩家誕生後，玩家們在事前活動所取得的「守護星的憑證」，即可開放製作成「守護星的禮物箱子」，開啟可獲得「龍之鑽石(刻印)」*100！此外，達Lv.100的玩家們，官方將於奇岩村莊設置玩家專屬職業外觀及角色名稱的雕像NPC，榮耀感滿分！其他玩家向雕像NPC對話可獲得「100等級祝賀BUFF」30分鐘期間HP+100、MP+100、MR+10、EXP+10%。
全民向前衝PUSH：遊戲內首位Lv.100玩家誕生後為期1週，每日14點、18點、22點，全服玩家可獲得「殷海薩祝福」600%，單日最高可取得「殷海薩祝福」1800%，練功效果大幅升級、邀請玩家們共同在線歡慶！
英雄召喚的魔物：遊戲內首位Lv.100玩家誕生後3週，達成Lv.100所有玩家的所在「伺服器」，每週三、週六晚上20:00，在「奇岩村莊」開放限定慶祝BOSS怪物「100級英雄召喚的鐮刀死神(活動)」，造成有效傷害即可獲得「歡慶100級英雄紀念箱」道具，開啟可獲得「100級慶祝蛋糕」*3，使用後3600秒內EXP Bonus +20%，以及「100級慶祝餅乾」*3，使用後3600秒內最大HP/MP +100，享受急速練功效益！