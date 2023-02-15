何時交棒推特執行長？馬斯克：2023年底是「好時機」
特斯拉執行長馬斯克今透露，社群媒體推特（Twitter）平台在今年底將會處於「穩定階段」，屆時將會是個找人接棒他執行長職位，交由他人掌管推特的好時機。
國際中心楊智傑／綜合報導
馬斯克今（15）以線上方式出席在杜拜召開的世界政府峰會（World GovernmentSummit），會上有人詢問馬斯克對於下一個推特執行長人選是否有了打算，那麼這個人又會何時加入團隊，他則透過視訊回應表示，自己希望在交棒前讓公司有穩定表現，直到確保推特財務狀況良好、產品路線清晰，才有打算考慮。
馬斯克表示，他希望推特成為「真相的來源」，鼓勵企業、其他CEO們說出真話，就算被批評也沒關係，就像他在推特上被攻擊也不在意，「我想，2023年接近尾聲的時候就會是另尋他人接管公司的好時機，因為我認為公司在今年年底左右就會處於穩定的狀態。」
去年12月21日，馬斯克曾推文表示自己「一找到蠢到接下這份工作的人選」，就將辭去推特執行長職務，屆時只會「管理軟體與伺服器團隊」。
同時身兼特斯拉執行長的馬斯克，在收購推特之後，面臨電動車大廠特斯拉股價連連重挫。有投資人擔心馬斯克分身乏術，無暇經營特斯拉，不過近期馬斯克多次表態願退出推特管理圈，並在電動車大廠競爭當中再度出手，有意將主戰場拉回價格戰。