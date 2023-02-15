台灣搜救隊回來了！林右昌親赴機場迎接 關懷信內容曝光
土耳其南部與敘利亞接壤地區日前發生規模7.8大地震，釀逾13萬人傷亡，台灣迅速派遣共130名人員與5隻搜救犬，分兩梯次前往協助救災。待救災行動告一段落後，台灣搜救隊於今（15）日下午搭乘專機返台，內政部長林右昌除親赴桃園機場接機，也給予每位搜救隊員一封關懷信，稱讚搜救隊表現獲國際肯定，顯示TAIWAN CAN HELP的救災軟實力。
記者翁子竣／台北報導
台灣搜救隊130人及5隻搜救犬，於今凌晨4點自伊斯坦堡搭乘回程專機，並於同日下午約2點46分抵達桃園機場。林右昌與土耳其駐台代表貝定可、行政院政務委員張景森等人，也赴現場出席返國接機儀式，獻上花朵給搜救隊成員，一一握手表達慰問，並給予每一位救災人員一封關懷信。
林右昌在關懷信中提到，首先非常感謝您們毫不遲疑地快速整裝集結，於第一時間英勇地遠赴土耳其進行救災，最後圓滿完成任務平安返國。 災區餘震不斷、加上氣候寒冷，增加救援困難度，面對充滿粉塵及氣味等條件不佳的搜救環境，謝謝您們始終如一地展現人溺己溺、救災不分國界的人道關懷精神。
林右昌表示，帶著精良的防護及搜救器材，搭配運用平日訓練有成的救援經驗、技巧及作業程序，獲得國際各界及眾多搜救隊的肯定，成功向國際展現我國救援的強大量能，「顯示TAIWAN CAN HELP的救災軟實力，讓世界看見臺灣。」
林右昌說，接下來要請各位勇士們完成救援任務後，也要好好照顧自己的身心健康，不只是因為你們是國家社會重要且寶貴的資源，更是為了自己及親愛的家人朋友設想，請持續關注自己的身體及情緒狀態，充分休息、攝取充足營養及適量的休閒活動。
最後，林右昌提醒，若出現一些身心反應，有感覺任何不適， 多加利用消防署提供的心理專家協助團隊資源，過程保密及無須負擔任何費用，讓專業人員協助紓解壓力與緩解情緒。