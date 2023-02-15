網曝加熱菸三大優點？研究顯示：「這步驟」有助菸品減害

到底新興菸品使用率逐漸提升的關鍵為何？有網友就在網路上分享，自己從傳統紙菸轉為加熱菸的兩大原因，第一點就是能夠大大降低菸臭味，降低二、三手菸問題，比較不干擾到身邊親友，另外一個就是加熱菸不燃燒的優勢，少了滿地菸灰困擾，讓環境更整潔。
事實上，2022年4月，台灣首個比較加熱菸與紙菸危害與潛在危害性化學物質的調查就指出，加熱菸與傳統紙菸皆會產生多種化學物質，但以加熱菸為例，加熱過程中產生的7種羰基化合物，皆比紙菸煙霧減少2至9成，另有4種菸草亞硝胺等化學物質，也比紙菸煙霧減少7至9成。同年8月亦有發表在《Internal and Emergency Medicine》的觀察研究進行為期360天的研究。結果顯示，受試者轉用單一品牌加熱菸，所產生的有害物質比一般菸品來得少，因此研究者認為，該品牌加熱菸對身體的危害少於一般香菸，在某些生物標誌物上有「顯著減少」的效果，並有效降低罹患各種與吸菸相關疾病之相對風險。今年2月一篇發表在《醫學互聯網研究雜誌》的報告亦指出，做為比紙菸風險較低的產品，加熱菸可做為吸菸替代品，並有助降低吸菸率。
對此，毒物專家顏宗海也提出見解，作為醫生仍不鼓勵抽菸，因為不論是傳統紙菸或加熱菸，都面臨尼古丁成癮與致癌物質的風險，雖然目前有研究顯示加熱菸因不燃燒所以較紙菸危害少，但新興菸品問世時間較短，仍需長期研究才能知道後續的影響，同時也盼國健署未來在風險審查評估上參考國外組織標準，嚴謹把關，保護民眾健康。目前，總統府已於今日（15日）公告菸害防制法，後續將待國健署公佈風險評估規範後由行政院訂定施行日期。
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