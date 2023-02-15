民進黨排黑加嚴！無法再參選黨職　黃承國：尊重

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民進黨秘書長許立明表示，今日修正相關條例，增訂曾參與犯罪組織者、曾有性侵害犯罪或兒少性交易者皆不予提名；曾犯檢肅流氓、毒品、槍砲彈藥刀械管制經起訴，也都不予提名；感訓執行完畢或刑執行完畢、緩刑滿十年可參選之規定也刪除，期盼更快速、用更高標準回應社會。
其中，英系中常委黃承國當年曾受感訓，隨著「十年條款」刪除，未來恐無法再參選黨職。黃承國受訪表示，「我沒有意見，尊重、OK啊」。
另外，賴清德今日在中執會後記者會表示，之前高雄市長陳其邁代理黨主席期間，黨內有跟黃承國討論，結果黃同意，不再出席黨內相關會議；黃說，沒有人跟他談到這個問題，上次他是自己不進來開會，「是我自己決定的」。
黃承國說，選後黨內有些人在媒體指責很多，他要求黨中央清查，予以調查，比如去年底選舉期間，外界指控的事情，每件事情跟他都沒有關係，用好像敗選整個原因是因為黑道。
黃說，有黨內人士敗選之夜就在電視上亂講，因為指控的東西是很嚴厲的，包括說有在中常會被黑道脅迫、說陳時中後面都是站著黑道、殺人犯，有沒有這個事情都應該要查，所以選後他就自請調查，「有的話，你處分我」；他願意迴避調查，就是讓主席有個空間。
黃承國還表示，黨中央從頭到尾都沒有人派人跟他談過，他只有寫公開的信送給黨中央，就這樣而已，「沒有人跟我談過任何事情」；他也一直在等待調查結果，但至今也沒有找他說明事情的過程。