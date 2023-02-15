美CPI高於預期！亞幣弱台股跌 新台幣收30.308元貶近1角
美國最新通膨數據高於市場預期，提高市場對美國聯準會（Fed）繼續升息的預期，亞洲主要貨幣兌美元走貶，台股也重挫221點，外資在台股賣超81.67億元，新台幣兌美元今（15）日也貶破30.3元，一度重貶逾1角，終場收在30.308元，較前一交易日貶值9.3分，台北外匯經紀公司成交量12.02億美元。
記者顏真真／台北報導
美國公布今（2023）年1月消費者物價指數年增6.4%，高於市場預期，雖然這是自去年衝上40年高點後連7降，但受能源價格回升、房租居高不下影響，通貨膨脹降溫明顯趨緩，加上美國聯準會官員也警告稱，即便通膨壓力緩解，但利率將不得不在更長時間內保持在位，美漲跌互見，道瓊工業指數下跌156.66點，費城半導體指數勁揚64.315點，但股神巴菲特大舉處分台積電ADR，引發台積電ADR盤後重挫。
台股今日亦開低走低，台積電跌逾3%，大盤終場也重挫221.59點，收在15432.89點，3大法人在台股同步賣超107.65億元，其中外資賣超81.67億元。
國際匯市部分，亞洲主要貨幣兌美元今日亦大幅走貶，其中韓元收貶在1282.20兌1美元，日圓也貶破133元，目前在133.32兌1美元，人民幣中間價亦下調至6.8183兌1美元，離岸人民幣兌美元亦貶至6.8527價位。
至於新台幣兌美元今日同樣回貶，以30.27元、貶值5.5分開出後，在亞洲主要貨幣走貶及台股下跌之下，新台幣進一步貶破30.3元，一度下探30.336元、重貶1.45角，終場收在30.308元，貶值9.3分。