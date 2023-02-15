明冷氣團減弱別大意！清晨還是冷吱吱 這區小心極端低溫
明（16）日白天終於要開始回暖了，中央氣象局表示，明日冷空氣減弱、雲量減少，北部白天高溫有望回升5度至攝氏18度，不過要特別注意的是，由於水氣轉乾等條件符合，清晨在桃園至臺南地區較空曠的地方，可能會受「輻射冷卻」影響，出現較為極端的低溫，提醒民眾早上出門還是要多添加衣物，到了週五至週末（2/17至2/19），氣溫會逐日回升，週六補班日天氣狀況也較良好，下波冷空氣將在下週日（2/19）晚間影響，請民眾持續關注最新天氣資訊。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員趙紘表示，雖然明日冷氣團減弱，但清晨輻射冷卻作用較為顯著，北部低溫攝氏9度、中部攝氏10度、南部攝氏11度、東部攝氏12度，趙紘特別提醒新竹、苗栗一帶較空曠的區域，常是輻射冷卻的極端低溫出現地；白天高溫則因雲量減少，太陽露臉有所上升，北部攝氏18度，相比今日的攝氏13度回升5度，中部高溫攝氏23度、南部攝氏24度、東部攝氏20度，感受比今日溫暖許多。
趙紘說，今（15）日冷空氣最強，明日開始氣溫逐日回升，週六補班日北部高低溫落在攝氏14至25度、中部攝氏14至27度、南部攝氏16至28度、東部攝氏18至21度，白天感受頗為溫暖，下週日晚間冷空氣再次南下，強度比近期還弱，最冷的時間點可能落在下週二（2/21），預期北部低溫將來到攝氏14至15度左右。
降雨部分，明日一直到週末，風向漸漸由東北風轉為南風，因此台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區及大台北山區有零星短暫雨，下週日晚間起至下週一，東北季風增強，北台灣天氣轉涼，降雨的型態也將轉為北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。