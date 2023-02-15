普發現金6千元怎麼領？全台12家銀行24922台ATM將可提現

藍高層赴中國　賴清德：現今局勢下「兩岸對話」應更慎重

▲賴清德表示，「守護台灣」是民進黨的使命；在現今局勢下，兩岸對話應該更慎重。（圖／記者葉政勳攝，2023.02.15）
▲賴清德表示，「守護台灣」是民進黨的使命；在現今局勢下，兩岸對話應該更慎重。（圖／記者葉政勳攝，2023.02.15）

記者黃宣尹／台北報導

副總統、民進黨主席賴清德今（15）日於中執會中，針對國民黨副主席夏立言一行赴中會晤將接任中國全國政協主席的王滬寧、中國國台辦主任宋濤一事發表談話。賴清德說，在對岸持續侵擾台灣，以及此刻的國際局勢下，兩岸對話應要更慎重，更應該堅守「四個堅持」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴清德也說，自由民主是台灣人民經過無數的犧牲爭取來的，「守護台灣」，促進「民主、和平、繁榮」是民進黨的使命。大家一起努力，讓台灣人民可以世世代代持續生活在自由民主的國度。

對於最近國人所關切國民黨率團赴中一事，賴清德表示，自己作為執政黨主席，首先要表達，民進黨政府執政以來，對於兩岸的承諾不變，善意也不變。維護台海和平穩定的現狀，就是民進黨的主張。而民進黨也一向主張，兩岸交流不應該預設特定的「政治基礎」，而兩岸關係穩定發展的關鍵，應該奠基於「和平、對等、民主、對話」。

因此，對於國民黨近期派團赴中，民進黨要提醒，在對岸持續侵擾台灣，以及此刻的國際局勢下，兩岸對話應要更慎重，避免向對岸及國際社會，釋放錯誤的訊息。

民進黨也相信，台灣人民都很清楚，北京當局所定義的「九二共識」，這裡面並無中華民國的生存空間，沒有2300萬台灣人民的主權。

所以，賴清德再次呼籲，無論朝野，大家必須一起堅守「自由民主的憲政體制」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「主權不容侵犯併吞」、「中華民國台灣的前途必須要遵循全體台灣人民的意志」這「四個堅持」。

因為這四個堅持，是「無論現在或未來」，維持區域和平穩定現狀的基本方針，更是台灣人民的最大公約數。

賴清德重申，印太區域與台海的和平穩定，不只符合世界各國的利益，也是區域中的各個國家，包括台海兩岸，持續繁榮發展的關鍵；這是區域中每一個人的共同期望，也是兩岸人民的共同期盼。維護台海和平穩定的現狀，更是區域內所有成員的共同責任。

賴清德說，作為執政黨的黨主席，他會站穩國家的立場，也會告訴理念相近的盟友，「台灣是負責任的國家，更是可信賴的盟友，我們有維護區域和平穩定，並全力防止區域現狀被片面改變的決心」。

賴清德表示，自由民主是台灣人民經過無數的犧牲，前仆後繼才爭取而來的，也是今天中華民國台灣之所以屹立於印太區域，受國際社會支持的根本。「守護台灣」，促進「民主、和平、繁榮」是民進黨的使命。大家一起努力，讓台灣人民可以世世代代持續生活在自由民主的國度。

認林智堅還年輕！賴清德：道歉是好的　相信社會會給機會

綠排黑加嚴！曾性侵、毒品及槍砲起訴不提名　刪十年條款

綠排黑加嚴！黃承國無法再參選黨職？賴清德：是的沒錯

賴清德：台、日共同面對中國威脅　更要同心協力站在一起

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀