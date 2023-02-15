公務員注意！研擬申報虛擬貨幣　故意隱匿最重罰400萬

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其中，公職人員財產申報制度之研修，依《公職人員財產申報法》規定「一定金額以上之現金、存款、有價證券、珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產」應予申報。
而「其他具有相當價值之財產」指，礦產權、漁業權、專利權、商標專用權、著作權、黃金條塊、黃金存摺、衍生性金融商品、結構性（型）商品（包括連動債）、保險、高爾夫球及會員證、植栽等具有財產價值之權利或財物，但具有高度投機性及相當財產價值的投資標的「虛擬貨幣」尚未納入。
依目前《公職人員財產申報法》規定，應申報者如果故意隱匿財產申報不實，處20萬元以上、400萬元以下罰鍰；若不是故意隱匿，但卻沒有如實申報，將處6萬元以上、120萬元以下罰鍰。
廉政署防貪組官員表示，虛擬貨幣今年一定會納入申報範圍，罰則與現在的財產申報法罰則相同。
由於虛擬貨幣的交易是「去中介化」及「匿名化」，也就是資金流向具隱匿性，法務部長蔡清祥坦言，要查證公務員是否如實申報虛擬貨幣，確實有難度度，但仍可從各種不同管道查證，但修法重點在公務員誠實申報，而非以處罰為目的。
另外，「機關採購廉政平台」是以金額100億元以上的重大公共工程為主，目前平台已有中央及地方工程53案、總金額逾1兆2000多萬元。