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公務員注意！研擬申報虛擬貨幣　故意隱匿最重罰400萬

▲由左至右依序為法務部常務次長林錦村、法務部政務次長蔡碧仲、法務部長蔡清祥、廉政署長莊榮松、廉政署副署長馮成（圖／記者潘千詩攝，2023.02.15）
▲由左至右依序為法務部常務次長林錦村、法務部政務次長蔡碧仲、法務部長蔡清祥、廉政署長莊榮松、廉政署副署長馮成（圖／記者潘千詩攝，2023.02.15）

記者潘千詩／台北報導

虛擬貨幣具匿名性，近來已成洗錢工具，法務部廉政署今（15）日表示，已研議將虛擬通貨納入《公職人員財產申報法》應申報財產的範圍，若政務人員、民代、各級機關正副首長、重要主管故意隱匿申報，最重可罰400萬元，若沒有如實申報，最重可處120萬元。

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為貫徹廉能政府，廉政署以《國家廉正建設行動方案》為藍圖，在地化實踐《聯合國反貪腐公約》，攜手公私部門協力推動「機關採購廉政平臺」、試辦「企業服務廉政平臺」，辦理「透明晶質獎」，並擬具《揭弊者保護法》草案、研修《公職人員財產申報法》。

其中，公職人員財產申報制度之研修，依《公職人員財產申報法》規定「一定金額以上之現金、存款、有價證券、珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產」應予申報。

而「其他具有相當價值之財產」指，礦產權、漁業權、專利權、商標專用權、著作權、黃金條塊、黃金存摺、衍生性金融商品、結構性（型）商品（包括連動債）、保險、高爾夫球及會員證、植栽等具有財產價值之權利或財物，但具有高度投機性及相當財產價值的投資標的「虛擬貨幣」尚未納入。

依目前《公職人員財產申報法》規定，應申報者如果故意隱匿財產申報不實，處20萬元以上、400萬元以下罰鍰；若不是故意隱匿，但卻沒有如實申報，將處6萬元以上、120萬元以下罰鍰。

廉政署防貪組官員表示，虛擬貨幣今年一定會納入申報範圍，罰則與現在的財產申報法罰則相同。

由於虛擬貨幣的交易是「去中介化」及「匿名化」，也就是資金流向具隱匿性，法務部長蔡清祥坦言，要查證公務員是否如實申報虛擬貨幣，確實有難度度，但仍可從各種不同管道查證，但修法重點在公務員誠實申報，而非以處罰為目的。

另外，「機關採購廉政平台」是以金額100億元以上的重大公共工程為主，目前平台已有中央及地方工程53案、總金額逾1兆2000多萬元。

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