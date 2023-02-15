徐巧芯稱4年前曾承諾交棒 費鴻泰斥：民代可私相授受？
國民黨立委徐巧芯掀起藍營世代交替浪潮，喊話挑戰同黨資深立委費鴻泰，爭取國民黨2024松山、信義立委初選提名，並稱費鴻泰4年前曾說要交棒給她。對此，費鴻泰今（15）日接受網路節目《新聞不芹菜》專訪表示，真的沒有印象說過這種話，且民代職位可以私相授受？費也提到，他已決定參加國民黨立委初選。
記者翁子竣／台北報導
費鴻泰今接受網路節目《新聞不芹菜》專訪，談到與徐巧芯競爭立委初選。他直言，自己並不會打黨內對戰，這樣對國民黨不好，看過很多選區競爭時，彼此口出惡言，日後修補起來非常困難，不想要樹敵。他強調，過去和國民黨立委王鴻薇競選很平和，兩人從新黨時代就是好朋友，後來能修補得很好，就是因為自己不口出惡言。
針對徐巧芯曾提到，費鴻泰曾承諾要接棒立委。費鴻泰再次否認說，他真的完全沒有印象，平常碰到年輕人都會給予鼓勵，如曾鼓勵國民黨立委洪孟楷角逐未來新北市長大位，他也質疑，「況且一個民代職位，可以私相授受嗎」，民代位置就是要競爭，國民黨主席難道可以承諾任何人選總統？
此外，費鴻泰也表示，他服務選民28年，每年服務人次超過7000、8000人，28年下來服務約15萬人，他的競爭對手只有自己。至於徐巧芯表明，只有她能夠贏過潛在對手北市議員許淑華。費鴻泰回應，她跟許淑華2020年有實戰經驗，且當時總統蔡英文氣勢很旺，加上還有民眾黨搶票，最終他還是勝選。
費鴻泰強調，這次只要國民黨不打內戰，把兩岸、經濟問題處理好，相信就會贏，「我相信國民黨會團結，相信國民黨會把內外政都處理好，我相信我會贏許淑華很多票。」