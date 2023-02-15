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國人同時患糖尿病與C肝比例高於全球　跨科別三大學會共同發表治療指引

國人同時患糖尿病與C肝比例高於全球　跨科別三大學會共同發表治療指引
國人同時患糖尿病與C肝比例高於全球　跨科別三大學會共同發表治療指引

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】睽違十一年，2023年亞太肝臟研究學會年會(APASL 2023)回到台北舉辦，台灣肝臟研究學會、中華民國糖尿病衛教學會與中華民國糖尿病學會在會議前發表全球第一份「糖尿病患之C型肝炎篩檢與治療共識」。有鑑於糖尿病和C 型肝炎除了是國內長久以來努力推動防治的慢性疾病，也是全球高盛行率的疾病；三大學會特別召集14 位肝臟學、糖尿病學和流行病學領域專家學者，匯集近期研究、國際指引以及真實世界臨床經驗共同制訂，在今年於台灣舉辦的APASL年會前發表於《台灣醫誌》，更別具意義。

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國內6.1%糖尿病患者同時患有C型肝炎，比例高於全球

台灣糖尿病患者之C 型肝炎盛行率為6.1%，比全球4.2%高出許多，C型肝炎病人的糖尿病盛行率18%也高於全球數字 。中華民國糖尿病衛教學會理事長王治元表示：「即使我們知道糖尿病與C肝存在高度相關性，但由於需要跨科別醫師的共識與照護，在過往診療指引中，並未強調糖尿病患在C肝病毒篩檢與管理的重要性。」此份指引從篩檢、治療到追蹤與風險管理提出明確的指引結論，給予臨床醫師清楚的建議，使病人能安心治療，邁向C肝清零、穩定控糖的生活。

「糖尿病患之C型肝炎篩檢與治療共識」 推優化診治123 糖尿病患C肝一生及早篩1次
「糖尿病患之C型肝炎篩檢與治療共識」 推優化診治123 糖尿病患C肝一生及早篩1次

「優化診治123」: C肝一生及早篩1次、2類病人這樣分、3考量避免藥物交互作用

糖尿病的治療是一場長期革命，病人多半伴隨三高問題，血糖控制不佳也會損傷肝腎功能，如何有效控制各種風險因子，也就成為醫師的一大課題。中山大學副校長余明隆教授指出：「糖尿病是一個複雜的慢性疾病，也是常見的肝外共病之一，如何將這些眾多變因與臨床問題化繁為簡，優化糖尿病患健康管理品質，是此份指引的主要目標。」余明隆教授也將指引重點歸納出「優化診治123」：

1.    C肝一生及早篩1次: C肝病毒抗體血清陽性率是非糖尿病患的 2.8 倍 ，但國內糖尿病患接受C肝篩檢的比率僅6成 ，推估全國可能有近百萬的糖友不知道自己是否患有C肝。指引中將C肝檢測納入糖尿病患的常規檢測，新確診的糖尿病病患同時就應抽血檢查C肝，而建議所有成年糖尿病患一生都應及早做一次C肝篩檢。

2.    留診或轉介 2類病人這樣分：在糖尿病門診篩檢診斷出C肝，判定需治療後，臨床醫師便需要判斷是否將病患留診治療，或轉介至肝膽腸胃科治療。為此，指引中依照年紀、肝臟病史、HIV病史等危險與複雜因子制定出明確條件 ，協助醫師判斷病人是否適合留診治療，進而降低病人需另行掛號治療的負擔甚至放棄治療的風險。

3.    3考量避免藥物交互作用：肝腎功能、多重藥物、新冠肺炎治療：糖尿病患共病多、共藥也多，考量抗病毒藥物交互作用的風險與糖尿病治療的複雜性，建議非肝膽腸胃科醫師治療C肝前，應先進行肝、腎功能檢查，以評估抗病毒藥物交互作用，若病人有服用中藥也應一併評估。

本份指引也與時俱進的列入新冠肺炎治療的變因，考量新冠抗病毒藥物和C肝治療可能的藥物交互作用，指引中擬定了可合併治療的抗病毒藥物，若病人在C肝治療期間不慎確診，也無須因擔心藥物交互作用得在C肝、新冠治療中二選一。

立基台灣　發揚國際的第一份治療指引

相較於糖尿病，C肝是可被治癒的，自2021年10月開始，政府就已經開放不限於肝膽腸胃科醫師開立C肝治療藥物，糖尿病學會理事長黃建寧表示：「制定這份共識指引，可建立醫師在診間與病患的C肝病識觀念對話機會，呼籲臨床醫師應落實C肝普篩，建立診間病識感對話，為病人管理控糖風險因子，遠離併發症等威脅。」

台灣肝臟研究學會會長劉俊人說，「這是全球第一個跨科別針對糖尿病患在C肝診治上的共識指引，藉今年在台舉辦的亞太肝臟研究學會年會前發表，為全世界的糖尿病患與C肝患者開啟防治新頁，降低這兩種疾病相關的併發症與經濟負擔，達成台灣2025滅除C肝的願景！」 



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56827

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