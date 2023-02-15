吳淡如用Midjourney繪畫！實測超驚人：下指令就變畫家　

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電腦繪圖是指利用電腦軟體，如Photoshop、Illustrator等進行繪圖，使用者需要手動進行繪製，要具備一定的藝術和設計能力。AI繪圖則是利用人工智慧技術來進行自動或半自動的繪圖。AI繪圖讓電腦自動學習和模仿人類繪畫技能，從而生成各種風格的圖像大大簡化繪圖的過程和門檻。整體來說，電腦繪圖需要使用者具備一定的技能和經驗，而AI繪圖則可以讓不具備繪畫技能的人也能夠快速生成高質量的圖像。
實際體驗「Midjourney」AI繪圖，首先要加入Discod網站，並邀請Midjourney機器人成為好友，完成基本的動作後，按下「/imagine」指令，同時下達需求的關鍵字後，一分鐘內就會產出4張看似高水準的圖像。試著用「tangerine,Heaven,Game,Happy」系統就提供了4張圖片，還能進一步的調整細節，效果相當驚人，不需要會畫畫，只要懂得下指令，似乎就能成為很厲害的畫家了！
關於ChatGPT
ChatGPT是一個基於人工智慧的自然語言生成模型，由OpenAI所開發，使用大量的訓練數據和技術對話，可在多種語言之間進行翻譯。或許我們可以當成是一種進化版的聊天機器人，至於是進化到什麼程度？可以回答各種問題，包括科學、歷史、文化、時事等，還能輕鬆產出一篇文章、報告或是翻譯等。因功能強大，被指說將來會取代文字工作者的一款劃時代的科技產物。實際體驗，同一段聊天室可以呼應上下文的問題，讓答案越來越精準，目前為英文的介面，但其實輸入中文也能通，現階可免費使用，但容易出現流量過大而無法處理的窘境，答案的真實性也需要多加檢視，容易出現「創作」型的內容。
Bard是什麼？
由Google所開發的Bard，Google早些年運用AI打敗圍棋世界冠軍，還能翻譯多國語言，Google多數的服務在其背後都有AI支撐。Google的Bard和OpenAI的Bard，都是基於人工智慧的自然語言生成模型，應用非常廣泛，例如可以自動生成文章，啟發創意、激發寫作靈感、生成廣告文案等。同時，Bard 還可以通過多種語言之間進行翻譯。使用者最關心的問題則是 Bard 什麼時候才能用？Google 表示 Bard 還在內部測試，預料幾週內會開放大眾試用。