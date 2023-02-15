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吳淡如用Midjourney繪畫！實測超驚人：下指令就變畫家　

▲吳淡如因使用Midjourney繪圖機器人，引起電腦繪圖、AI繪圖話題爭議，實測Midjourney效果超驚人。(圖／翻攝網站)
▲吳淡如因使用Midjourney繪圖機器人，引起電腦繪圖、AI繪圖話題爭議，實測Midjourney效果超驚人。(圖／翻攝網站)

記者周淑萍/綜合報導

AI聊天機器人成為近期成為熱門話題，引爆這股科技新潮流是從Open AI開發的ChatGPT為起點，短短2個月全球用戶已經突破1億，猛爆式的使用人數，讓OpenAI股東微軟也信心滿滿的宣布加碼投資，這讓Google開始緊張，日前日端出Bard來參戰。此外也能透過指令請AI製圖，如吳淡如使用的Midjourney，就是近日最熱焦點，《NOWnews今日新聞》實際上線體驗，效果相當驚人，只要會下指令輕鬆就能當畫家！

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AI繪圖和電腦繪圖差在哪？
電腦繪圖是指利用電腦軟體，如Photoshop、Illustrator等進行繪圖，使用者需要手動進行繪製，要具備一定的藝術和設計能力。AI繪圖則是利用人工智慧技術來進行自動或半自動的繪圖。AI繪圖讓電腦自動學習和模仿人類繪畫技能，從而生成各種風格的圖像大大簡化繪圖的過程和門檻。整體來說，電腦繪圖需要使用者具備一定的技能和經驗，而AI繪圖則可以讓不具備繪畫技能的人也能夠快速生成高質量的圖像。

實際體驗「Midjourney」AI繪圖，首先要加入Discod網站，並邀請Midjourney機器人成為好友，完成基本的動作後，按下「/imagine」指令，同時下達需求的關鍵字後，一分鐘內就會產出4張看似高水準的圖像。試著用「tangerine,Heaven,Game,Happy」系統就提供了4張圖片，還能進一步的調整細節，效果相當驚人，不需要會畫畫，只要懂得下指令，似乎就能成為很厲害的畫家了！

▲記者透過Midjourney機器人，運用關鍵字下指令產出的圖片。(圖／翻攝官方網站)
▲記者透過Midjourney機器人，運用關鍵字下指令產出的圖片。(圖／翻攝官方網站)
關於ChatGPT
ChatGPT是一個基於人工智慧的自然語言生成模型，由OpenAI所開發，使用大量的訓練數據和技術對話，可在多種語言之間進行翻譯。或許我們可以當成是一種進化版的聊天機器人，至於是進化到什麼程度？可以回答各種問題，包括科學、歷史、文化、時事等，還能輕鬆產出一篇文章、報告或是翻譯等。因功能強大，被指說將來會取代文字工作者的一款劃時代的科技產物。實際體驗，同一段聊天室可以呼應上下文的問題，讓答案越來越精準，目前為英文的介面，但其實輸入中文也能通，現階可免費使用，但容易出現流量過大而無法處理的窘境，答案的真實性也需要多加檢視，容易出現「創作」型的內容。

Bard是什麼？
由Google所開發的Bard，Google早些年運用AI打敗圍棋世界冠軍，還能翻譯多國語言，Google多數的服務在其背後都有AI支撐。Google的Bard和OpenAI的Bard，都是基於人工智慧的自然語言生成模型，應用非常廣泛，例如可以自動生成文章，啟發創意、激發寫作靈感、生成廣告文案等。同時，Bard 還可以通過多種語言之間進行翻譯。使用者最關心的問題則是 Bard 什麼時候才能用？Google 表示 Bard 還在內部測試，預料幾週內會開放大眾試用。

▲AI聊天機器人「ChatGPT」爆紅，全球用戶數在2個月內就突破1億。（圖／美聯社／達志影像）
▲AI聊天機器人「ChatGPT」爆紅，全球用戶數在2個月內就突破1億，雖為英文介面，但用中文詢問也能使用。（圖／美聯社／達志影像）

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