公開力挺侯友宜　曾銘宗籲郭台銘：歡迎支持最強母雞

2024國民黨總統候選人風聲不斷，前立法院長王金平昨與鴻海創辦人郭台銘會面後表示，郭台銘盼重返國民黨，並且得到提名，引發黨內議論聲浪。對此，立法院國民黨團總召曾銘宗今（15）日受訪表示，新北市長侯友宜仍是國民黨最強母雞，歡迎郭台銘一同來支持。
記者翁子竣／台北報導
郭台銘昨下午赴宏國大樓拜會王金平，並就台灣未來政治、和平進行討論。針對外界關心，郭台銘是否有意重返國民黨，再戰2024總統？王金平會後受訪透露，「他當然希望」，並且獲得國民黨提名參選。而郭台銘受訪也說，只要台灣2300萬人民有需要，他願不計較任何形式，義不容辭全力貢獻。
不過，由於侯友宜現普遍被視為挑戰2024總統熱門人選，郭台銘表達願代表國民黨角逐總統，使藍營布局再出現變數。曾銘宗今受訪則直言，國民黨有公開、透明機制，選出最強總統候選人，且國民黨主席朱立倫也說侯友宜是最強母雞，歡迎郭台銘一起來支持。
至於侯友宜是否應提前表態參選？曾銘宗認為，國民黨是有制度的政黨，提名任何人都有公開、透明機制，不需要逼誰表態，就按照機制與步驟慢慢來。是否建議黨中央直接徵召？曾銘宗則說，他個人希望不要有初選，因初選會留下重大後遺症，衍生的後遺症會不利日後整合。