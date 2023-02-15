從腳底顏色看健康　偏黃、蒼白、發紫、轉紅、變黑一次了解。

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王威傑醫師表示，從顏色來看，常見如腳底變黃，這較常聽到的如黃疸，若是黃疸，鞏膜、皮膚、尿液變黃，阻塞性黃疸也可能出現糞便變灰白色的情況。另外，高胡蘿蔔素血症也是常見原因之一，也就是民眾常聽到胡蘿蔔吃太多，四肢、手腳掌都可能變黃，但鞏膜正常，特別的是不只是胡蘿蔔，番茄、木瓜、南瓜等有胡蘿蔔素的食物也都可能。其他引起泛黃的原因也包括甲狀腺功能亢進或低下、肝病、腎病、糖尿病等也都可能。
除了黃色以外，像是血循不佳者會容易偏白，不過通常是暫時性的，因此若是時白時恢復可能性就更高。而偏紫是缺氧、缺血的表現，需留意是否有心血管疾病的問題。紅色則通常代表著血流正旺，但未必代表身體好，可能為某些原因該處突然有大量血流通過，如「雷諾氏現象」
「雷諾氏現象」常見會綜合上述的白、紫、紅，皮膚會漸進性變成白色，再轉成紫色，之後轉為紅色，主要原因就是在周邊血液循環不佳、遇冷血管收縮所致，常見原因可為全身性硬皮症、紅斑性狼瘡等，部分血壓藥物也可能影響。而若是變成黑色則有可能是壞疽，是血流無法通過造成壞死的症狀，常見於週邊動脈阻塞患者、糖尿病病患。
腳部症狀不單純？醫舉３情況，遲未改善盡早檢查！
下肢水腫，未必是只是代謝不佳：除了腳的顏色，腳部其他症狀也常會讓人匪夷所思或是誤判。王威傑醫師指出，像是水腫許多人會單單覺得可能是代謝不佳，不過其實兩腳都水腫，有可能是系統性問題，如心、腎、肝等，藥物影響也有可能。而單側的水腫則可能為局部性問題，例如淋巴阻塞、感染、肌肉、關節等，或是靜脈栓塞、經濟艙症候群。
腳底發癢，未必是香港腳：另外腳癢也相當常見，大多認為就是香港腳或其他皮膚濕疹等皮膚疾病，但其實也有可能是神經問題，例如不寧腿。王威傑醫師表示，香港腳為黴菌感染，之所以會癢，是因為黴菌影響到周邊神經受器所引起。不寧腿則是出自於神經，症狀包括下肢出現發癢，或是麻、刺等難以言喻的症狀，患者也會有一直想動、想抖腳的情況，且靜止時會更嚴重，活動後不適的症狀便會改善，而晚上睡覺時又會比白天更加明顯或嚴重，若符合這４項條件就很有可能是不寧腿。這很有可能正是為何沒有皮膚症狀、看醫生也說沒香港腳，但卻一直腳癢的原因。
腳常常沒感覺，未必只是循環不好：至於腳常常沒感覺、知覺不敏感，除了周邊動脈或靜脈阻塞等周邊循環不良，也可能為代謝類疾病所引起，如糖尿病神經病變、尿毒症、甲狀腺功能異常，或是紅斑性狼瘡等自體免疫疾病，以及神經炎、神經根炎等神經疾病，藥物治療如化療也可能造成週邊神經不敏感。
腳部出現變化問題可大可小，遲未改善盡早就醫檢查！
從上述可見，腳若出現膚色以外的顏色，或是出現不明的症狀、且遲遲未見改善，都該多留意身體的其他症狀，可能事小可能事大，若遲遲沒有改變、恢復原狀，建議盡早檢查了解原因為佳，以避免拖久成更嚴重的問題。
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