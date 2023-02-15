掉髮常見雄性禿，男女都會！症狀、期數、治療、改善一次了解！

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為什麼會出現雄性禿？曾奕騰醫師指出，雄性禿是一種「多基因遺傳疾病」，患者受基因影響，使得毛囊對雄性激素「雙氫睾固酮」感受性增加，生長期會縮短、毛囊萎縮，進而造成毛髮變細、變短、或是掉髮。目前已知影響男性患者的基因至少有12種，可來自父親、母親或雙方。其他加速影響進程的因素也包括了抽菸、酗酒、熬夜、不良生活習慣等。而患者如果常戴帽子，可能因汗液和油脂使得毛囊阻塞造成發炎，嚴重若是形成疤痕就再也長不出毛髮。
落髮原因：雄性禿。男占８成，女占５成！曾奕騰醫師也表示，雄性禿對於男性而言相當常見，約占掉髮原因8成，女性則約占５成。一般而言，症狀會在青春期後就會開始出現，發生率隨著年齡增加。不過落髮原因有很多種，若有發現掉髮還是建議盡早檢查確認為佳。
男女都可能發生雄性禿，進程、期數各有所不同！
常見檢查方式：雄性禿男性一般以臨床診斷即可，女性若表現典型也是一樣。若症狀較不典型、較不明顯，必要時會用皮膚鏡、頭髮卡檢測、顯微鏡檢查、拉髮測試、抽血等排除其他落髮可能，例如常見因缺鐵、缺鋅、貧血、甲狀腺功能異常、自體免疫疾病、感染等。
男性雄性禿常見分七期：雄性禿症狀表現，曾奕騰醫師說明，男性的典型症狀一般會以「Hamilton-Norwood」分類法分七期來看，數字越大越後期，也越嚴重、越難治療。起初會先從額頭的髮際線兩側開始退後形成M字禿，之後中間額頭的髮際線也會開始退後，再來是頭頂或髮漩開始落髮，最後形成頭髮只留有兩側和後枕部的地中海落髮。
女性雄性禿常見分三期：女性的雄性禿表現較多樣，較常以「Ludwig」分三期，越後期越嚴重。和男性有所不同的是，起初多以頭頂中線、分線開始落髮最為常見，從中間開始向外擴散，導致頭皮被看見，嚴重時後枕部也會受到影響。
雄性禿早治療可回前一期，越早治療越有望恢復原狀！
雄性禿治療目標：曾奕騰醫師指出，雄性禿治療主要為口服藥物、外用藥物治療，目標在減緩基因對毛囊的影響，控制、改善落髮的情況並維持。療效較佳者可能回到前一期數，越早治療效果越佳，不過要再更往前的期數、讓狀態更好則相對困難，若患者希望回到第一期，最好別超過二期才治療，如此才有更高的機會。
主要２藥物治療：
．口服藥：治療上口服藥有finasteride和dutasteride，效果較快、較強，約3-6個月就可見改善，平均使用2年可達穩定高原期，持續治療可維持穩定，此為處方用藥，必須經由醫師開立。副作用可能出現性慾下降、勃起功能障礙、精蟲活動力下降等，不過發生機率極低，據統計約1-2%，停藥後多會恢復正常，dutasteride恢復時間可能稍長。
也特別提醒，台灣目前口服藥仿單有標示雄性禿適應症的只有finasteride1mg藥品，且僅限於男性，女性不可使用。女性如需使用則為「藥品仿單標示外使用」，但懷孕或可能懷孕的女性不可使用。
．外用藥水：外用藥水minoxidil 2%或5%，為指示用藥，效果就較慢、較弱，約使用至少6個月會開始改善。副作用發生率低，約5-7%，可能出現局部刺激、紅、癢、脫屑、接觸性皮膚炎等，另也可能出現體毛增加、頭痛、短暫視力模糊等發生率極低的副作用。
兩種治療各有千秋，可與醫師詳細討論適合藥物。兩者皆不在健保給付內，一般而言，台灣有的finasteride1mg外國原廠藥物平均約落在70-80元，minoxidil生髮藥水平均約900-1300元不等，但實際價格仍依各醫療院所或藥局訂立為準。
停止治療會又掉髮嗎？也因為雄性禿主因在於基因，基因並無法改變，藥物治療目的在於控制基因造成的影響，因此若停藥基因對毛囊、毛髮的影響也會恢復，也會回到原本的自然進程。但是若治療可以穩定控制。
生髮水、洗髮精有用嗎？另外，民眾常聽到的各牌生髮水或相關洗髮精，一般而言兩者的差異在於生髮藥水有minoxidil 2%或5%藥物成分，即前面提到的外用藥水。洗髮精沒有藥物成分的話僅洗髮、護髮，如需治療還是建議以藥物治療為主。
植髮真能一勞永逸？至於植髮，原理是將枕部等較不受雄性禿影響部位的毛囊移植到落髮部位頭皮，達到視覺上毛髮增加的效果。若成功，移植的毛囊一般而言不會受雄性禿影響而脫落，不過還是有可能受其他落髮原因影響。另也需注意原本會受到雄性禿影響部位的毛囊，若無藥物控制，仍可能因雄性禿脫落。因此部分植髮患者也可能需搭配藥物治療，以保留更多的頭髮。植髮健保也沒有補助，費用會視嚴重程度、治療期望等而定，需和主治醫師詳細討論。
所以我到底要不要治療雄性禿？曾奕騰醫師表示，雄性禿不具生命危險，患者考量的重點在於外觀及發生率低的副作用能否接受，讓落髮自然發展或治療控制落髮。若不會在意禿頭順其自然，若會在意禿頭就需治療，不要放棄可恢復的機會。
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