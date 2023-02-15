一台機器要價50億元　台灣質子治療經驗名列亞太前茅

我是廣告 請繼續往下閱讀
眼球黑色素瘤的「黃金治療」目前林口長庚眼科與放射腫瘤科質子治療中心聯手，已累積了接近20例的治療經驗，男女約各半，病患年齡26至66歲，平均52歲。分析質子治療對於眼球原發腫瘤控制的成效，目前全數病人都獲得控制，腫瘤不再生長甚至縮小，眼球保留比例超過八成，且超過半數病人視力保留超過0.1，更有五分之一病人的視力保留超過0.5。其餘最常見副作用為乾眼症（約50%）、不等程度的視網膜退化（約40%）以及青光眼（約27%），顯示質子治療有高度機會保留病患眼球甚至視力。
「傳統的放射治療比較像是雷射光束，所向披靡，可以有效殺死腫瘤，但放射線經過的正常組織也可能被破壞。」放射腫瘤部王俊傑副部主任說明：「而質子放射治療則像標靶導彈，可以準確的到達我們指示的位置後，再一次把能量釋放，在控制腫瘤的同時，也保留周邊正常的組織，大幅的降低傳統放射線的輻射副作用。」
視網膜科周宏達醫師說明，根據歐美大型研究，使用質子治療眼內黑色素瘤，經過一至兩週，共約5至10次的療程，原發腫瘤控制比例超過90%，眼球保留比例可達75%至93%，且有高達三至四成的病人視力得以保留。因台灣質子治療成效卓越，周宏達去年至荷蘭參與世界眼腫瘤會議報告治療成果，今年2月又受邀至亞太眼科醫學年會報告質子治療方式。
但周宏達也補充，質子治療還是有其極限，對於腫瘤遠端轉移的控制能力與摘除眼球相同，十年還是有約半數的病患會因腫瘤轉移至肝或肺而死亡。
質子治療與X光治療有何不同？質子治療最常被提及的問題，就是療效是否比光子治療更好？根據長庚質子暨放射治療中心資料說明，兩者的殺傷力差不多，但質子治療減少了正常組織所受到的傷害，最顯著的例子莫過於局部晚期的肝癌。
光子治療最大的缺點為「剎不住車」，當X光對腫瘤造成傷害後，它仍會穿透腫瘤並對腫瘤後方的正常組織造成傷害；質子治療具有「布拉格峰」之物理特性，如同「深水炸彈」，當射束進入到體內一定深度時才會將能量一次釋放，進而減少放射治療可能產生的副作用。
但質子治療並非萬靈丹，質子為帶電且具質量之粒子，因此質子治療需要配合昂貴且精密的設備才可進行治療，因此帶來的首要問題就是高昂的治療費用。另外，質子治療對於腫瘤位置與深度的敏感性，也考驗著醫師與放射師們對於器官移動、對位精準度的了解與要求，治療時間相對更長。
總地來說，質子治療是相當富潛力的放射治療選項，但如何選擇正確的病人並設計最適當的治療計畫來治療，便考驗著醫師、物理師、放射師們的學識與經驗。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56720
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw