綠排黑加嚴！洪申翰曝賴清德改革初衷 誓拉開與藍營距離
民進黨主席賴清德持續推動改革，今（15）日其再度主持中執會，會中通過排黑條款加嚴相關內容，以回應國人期待。對此，民進黨立委洪申翰晚間受訪表示，透過建立一套標準機制去體現「清廉」價值，是此次改革的初衷；國民黨跟黑金的關係當然遠遠高過民進黨，此次改革正把民進黨跟國民黨與傳統黑金的距離拉開。
記者黃宣尹／台北報導
民進黨今日召開中執會，會中通過修正黨公職排黑相關辦法，增訂曾參與犯罪組織者、曾有性侵害犯罪或兒少性交易者皆不予提名；曾犯檢肅流氓、毒品、槍砲彈藥刀械管制經起訴，也都不予提名；感訓執行完畢或刑執行完畢、緩刑滿十年可參選之規定也刪除，期盼更快速、用更高標準回應社會。
對此，洪申翰表示，民進黨有「清廉 勤政 愛鄉土」的價值，其中為展現「清廉」，因此透過建立一套標準機制去體現，這是這次黨務改革的核心目標與初衷。
洪申翰說，去年選舉時，很多泛藍陣營候選人有黑金資歷，但當時有部分民進黨籍從政人士被中間選民提出相同質疑，自然降低凸顯國民黨長期壟罩黑金的效果及力道。
洪申翰進一步表示，國民黨跟黑金的關係當然遠遠高過民進黨，但民進黨因為少部分不一定是真的事件，讓社會大眾有些不好的大印象，也讓民進黨要爭取擴大支持時會有些施展不開，因此進行黨務改革是勢在必行。
洪申翰說，今天中執會通過的內容，是希望能夠把民進黨與傳統黑金的距離跟國民黨拉開、做區別，大家或多或少會跟三教九流、不同職業互動，但要不要讓這樣背景的朋友變成政黨運作核心，社會大眾會有各自的理解或評判。