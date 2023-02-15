林智堅道歉　民進黨：他黨也應建立「學倫審查」機制

「她是唯一不被討厭的人選」　中市議員拱盧秀燕選總統

▲藍營議員拱盧秀燕出來選總統，盧秀燕笑著比手勢示意「不要再說了」。（圖／記者顏幸如攝，2023.02.15）
▲藍營議員拱盧秀燕出來選總統，盧秀燕笑著比手勢示意「不要再說了」。（圖／記者顏幸如攝，2023.02.15）

記者顏幸如／台中報導

台中市議會國民黨團今晚幹部交接，資深議員李中致詞時，拱盧秀燕出來選總統，他指泛藍軍檯面上的人選，通通是「有人很喜歡、也有人很討厭」，盧秀燕是唯一沒有黑粉、且連綠營都會支持的候選人。坐在主桌的盧秀燕全程笑得尷尬，一直以手勢比「不要再說了」。

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台中市議會本屆國民黨團有33位議員，剛好過半。今晚新舊黨團交接，同黨的台中市長盧秀燕以及立委江啟臣、楊瓊櫻、前立委顏寬恒及其父親顏清標皆到場。

▲台中市議員李中認為，唯有盧秀燕參選，所有藍營支持者才不必含淚投票。（圖／記者顏幸如攝，2023.02.15）
▲台中市議員李中認為，唯有盧秀燕參選，所有藍營支持者才不必含淚投票。（圖／記者顏幸如攝，2023.02.15）
盧秀燕致詞時表示，台中市政有如車的兩輪，市府要運行、議會也要運行，議會運行以國民黨團為主，「因為我們是執政黨」。她說，執政好才是王道，很高興國民黨團正式成立，未來府會一起並肩合作，團結才會有力量、運作更順暢。

資深立委李中致詞時，拱盧秀燕出來選總統，他指出，泛藍陣營檯面上幾位人選各有支持者，但「每個人也都被討厭、都有不少黑粉」，放眼檯面上人物，只有盧秀燕是唯一沒人會討厭、也是唯一可以團結全台灣藍營支持者、甚至超越藍營的候選人。

▲盧秀燕被李中的發言逗笑，新聞局長鄭照新在旁比出愛心手勢。（圖／記者顏幸如攝，2023.02.15）
▲盧秀燕被李中的發言逗笑，新聞局長鄭照新在旁比出愛心手勢。（圖／記者顏幸如攝，2023.02.15）
李中說，唯有在盧秀燕領導下，國民黨這一局才能讓每個人都不留遺憾、「不必因為不喜歡某個人，必須含淚投票」，他指出這次九合一大選，國民黨台中市議員的總得票率降低，盧秀燕仍能大贏民進黨對手蔡其昌近28萬票，「可見她的表現，連綠營的人都願意支持」。

李中說，近日他將整理自己的論點投書媒體，希望藍軍團結。坐在主桌的盧秀燕，時而被逗笑、時而一臉尷尬、伸出雙手示意李中別再講了。事後她被媒體追著受訪時說：「我不能講什麼，否則會被作新聞。」

由8縣市組成的中台灣區域治理平台，明早將在台中市政府啟動，席間一名黨內人士表示，盧秀燕並非全然沒意願，只是生性謹慎，依她的魄力，「要做就做正的，不會想當副手」。

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