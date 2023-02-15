「她是唯一不被討厭的人選」　中市議員拱盧秀燕選總統

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盧秀燕致詞時表示，台中市政有如車的兩輪，市府要運行、議會也要運行，議會運行以國民黨團為主，「因為我們是執政黨」。她說，執政好才是王道，很高興國民黨團正式成立，未來府會一起並肩合作，團結才會有力量、運作更順暢。
資深立委李中致詞時，拱盧秀燕出來選總統，他指出，泛藍陣營檯面上幾位人選各有支持者，但「每個人也都被討厭、都有不少黑粉」，放眼檯面上人物，只有盧秀燕是唯一沒人會討厭、也是唯一可以團結全台灣藍營支持者、甚至超越藍營的候選人。
李中說，唯有在盧秀燕領導下，國民黨這一局才能讓每個人都不留遺憾、「不必因為不喜歡某個人，必須含淚投票」，他指出這次九合一大選，國民黨台中市議員的總得票率降低，盧秀燕仍能大贏民進黨對手蔡其昌近28萬票，「可見她的表現，連綠營的人都願意支持」。
李中說，近日他將整理自己的論點投書媒體，希望藍軍團結。坐在主桌的盧秀燕，時而被逗笑、時而一臉尷尬、伸出雙手示意李中別再講了。事後她被媒體追著受訪時說：「我不能講什麼，否則會被作新聞。」
由8縣市組成的中台灣區域治理平台，明早將在台中市政府啟動，席間一名黨內人士表示，盧秀燕並非全然沒意願，只是生性謹慎，依她的魄力，「要做就做正的，不會想當副手」。