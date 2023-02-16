中共氣球飛入台灣空域？軍方：未發現精密氣球蒐集情報
外媒報導，台灣近年曾數十次偵測到中國軍用氣球飛入台灣空域，頻率高達「平均每月一次」。國防部官員表示，台灣周邊近年偵獲空飄氣球，主要用於蒐集大氣參數，尚未發現中共使用精密氣球搜集情報。不過，據了解，總統府國安會曾要求空軍官員報告近期中國間諜衛星事件。
記者呂炯昌／台北報導
國防部情次室助理次長黃文啟少將日前表示，台灣周邊海域發現的氣球絕大部分都是氣象探測用氣球，這類氣球體積比較小、重量比較輕，飛到一定高度後就會自動破裂、消失，這類氣球雖然使用橡膠類材質，在雷達回波上顯示相對弱，但並非偵測不到，氣球上面搭載的載體因為材質關係，在雷達上也會相對明顯的顯示。
黃文啟指出，根據美國公布的間諜氣球資料顯示，共同的特性具有體積大、具有操控能力與推進能力；而蒐集情報必須事先規劃情報蒐集路線，但在台灣周邊出現氣球大多為無法控制情報偵察路線，因此很難進行情報蒐集工作，目前在台灣附近尚未發現中共使用精密的偵蒐用氣球。
據了解，中國在2021年後大量施放氣球蒐集情報，而在美國拜登總統本月初下令美軍擊落入侵領空的中國間諜氣球後，國安會日前曾要求空軍高層到總統府進行中共間諜氣球活動報告，顯示軍方雖然表示未發現中共間諜氣球蒐集情資，但是仍引發國安高層重視。
軍方人士強調，我國目前為止還未遇過須以致命性武器武力去摧毀的目標，但若確認目標具有高度威脅，進入或接近我領海範圍前，處置手段當然包含加以擊落。