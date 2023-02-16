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19縣市低溫特報！今晨最凍「7.4度」　回暖時機點曝光

▲中央氣象局指出，今（16）日持續受強烈大陸冷氣團影響，清晨高雄以北及宜花地區低溫12、13度，其他低溫14至16度，最低溫出現在苗栗公館鄉7.4度，感受仍相當寒冷，白天高溫略回升，但北部及宜花整天仍有涼意。（圖／NOWnews資料照）
▲中央氣象局指出，今（16）日持續受強烈大陸冷氣團影響，清晨高雄以北及宜花地區低溫12、13度，其他低溫14至16度，最低溫出現在苗栗公館鄉7.4度，感受仍相當寒冷，白天高溫略回升，但北部及宜花整天仍有涼意。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

中央氣象局指出，今（16）日持續受強烈大陸冷氣團影響，清晨高雄以北及宜花地區低溫12、13度，其他低溫14至16度，最低溫出現在苗栗公館鄉7.4度，感受仍相當寒冷，白天高溫略回升，但北部及宜花整天仍有涼意，高溫僅17到19度，其他地方高溫約20至24度，日夜溫差稍大；天氣方面，各地大多多雲到晴，僅東半部地區及大臺北山區有零星飄雨。

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氣象局也針對19縣市發布低溫特報，上午新北、桃園、新竹有局部持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，而基隆市、臺北市、新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、臺南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率。

▲（圖／氣象局提供）
▲氣象局針對19縣市發布低溫特報。（圖／氣象局提供）
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示：中南部及迎風面有零散低雲；東半部海面有一些降水回波；陸地上無降雨。今晨因輻射冷卻加持，苗栗(三灣鄉)7.4度，創下此波本島縣市平地最低氣溫。

吳德榮表示，最新(15日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日天氣好轉、各地晴時多雲，東半部偶有零星飄雨的機率。持續受「強烈大陸冷氣團」影響，白天陽光下氣溫略升，各地早晚偏冷；今夜明晨因輻射冷卻加持，部分縣市平地最低氣溫仍在10度以下，應注意保暖。今日各地區平地氣溫：北部10至18度，中部10至23度，南部11至26度，東部11至24度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明（17）日白天起至下週（19）日上午冷空氣持續減弱，天氣逐日回暖，各地大多晴朗穩定，日夜溫差大；週六（18日）至下週日上午西半部、金馬易有霧，東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮指出，下週日下午起另一波強冷空氣南下，北、東轉雨、氣溫開始下降；下週二（21日）晚、週三（22日）晨氣溫降至最低，部分縣市平地仍可降至10度左右。其強度比上波稍弱，能否觸及「強烈大陸冷氣團」標準？還不一定！因為模式亦顯示菲律賓東方海面有熱帶擾動活動，其動向對台雖不具威脅，但會增大氣溫模擬的「不確定性」，應持續觀察。（編輯：孫唯容）

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