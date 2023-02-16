抗議醫保改革！不滿醫藥補貼大砍　武漢爆發「白髮運動」

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有報導指出，以武漢為例，醫保改革其實就是把個人醫保帳戶裡大部分的錢，劃給醫保統籌基金，導致一些退休老人，本來可以就近在藥店刷醫保卡買藥，卻因帳戶裡的錢大減，想使用醫保得去醫院門診，掛號、排隊、繳費等，且報銷還有一定的金額門檻。
其中反應較為強烈的族群，分別為退休人士、靈活就業人員。退休人士因大多患有慢性疾病，需要經常就醫取藥，因此對個人帳戶資金減少、報銷門檻提高就很敏感；部分地方的靈活就業人員則是因為個人帳戶被取消，心理落差較大。
從網路上流傳的片段可以看到，15日在武漢協和醫院、中山公園、政府駐地等，都出現不少示威人士，甚至有老人集體唱《國際歌》、《團結就是力量》抗議醫改，現場警民一度互相推撞，還有老人因此跌倒躺地。
雖然鬧出這麼大的事件，但在微博等中國平台卻幾乎看不到相關資訊，少數尚未被刪除留言的中國網友則表示：「微博上都看不到武漢老人的事情，自己的家鄉發生了什麼我完全不知道」、「老人的錢也拿，請問和詐騙犯騙老人錢有什麼區別」、「武漢老人這個沒有熱搜，我就只能呵呵噠了」。
智庫「信息與戰略研究所」經濟學者李恆清，接受外媒《美國之音》訪問時表示，中國各地對醫保福利欠缺的現狀，普遍存在不滿情緒，醫保改革關係到老百姓的切身利益，現在扣除的錢還有提高報銷的錢，其實都是老百姓自己交的錢，現在老百姓上街了，這件事估計很難平靜下來。
李恆清也認為，近年因為打壓民營企業，加上3年動態清零政策勞民傷財，中國的國民經濟和營商環境都備受傷害，多地財政入不敷出、捉襟見肘。由於百業凋敝、國庫空虛，武漢的抗議事件，不排除引起連鎖反應，成為「白紙革命」的延續，而在2週後即將召開的北京兩會上，醫保改革和養老等重大民生問題，勢必將成為無法迴避的難題。