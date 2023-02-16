幼童集體染諾羅！家長發文回報　遭中國官員登門要求刪除

抗議醫保改革！不滿醫藥補貼大砍　武漢爆發「白髮運動」

▲武漢15日又再爆發大規模示威，抗議醫保改革不當。（圖／擷取自推特影片）
▲武漢15日又再爆發大規模示威，抗議醫保改革不當。（圖／擷取自推特影片）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國湖北省武漢市，本月8日才發生上萬名退休老人，因不滿每月260多元人民幣的醫藥補貼被砍至數十元，憤而上街抗議的事件。時隔僅1週，武漢15日又再爆發大規模示威，抗議醫保改革不當，類似的情況也出現在遼寧大連。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合媒體報導，武漢市本月初推行《武漢市職工基本醫療保險門診共濟保障實施細則的通知》，實施後武漢市職工門診治療費用將納入醫保統籌基金支付範圍，報銷比例從50%起步，並同步調整職工醫保個人帳戶的計入辦法。此外，該通知的第二章第五條也規定，用人單位在職職工個人帳戶計入標準按照本人參保繳費基數的2%確定，單位繳納的基本醫療保險費全部計入統籌基金；退休人員個人帳戶原則上由統籌基金按照定額計入，計入標準按照當地2021年度基本養老金平均水平的2.5%確定，具體計入金額為每月83元。

有報導指出，以武漢為例，醫保改革其實就是把個人醫保帳戶裡大部分的錢，劃給醫保統籌基金，導致一些退休老人，本來可以就近在藥店刷醫保卡買藥，卻因帳戶裡的錢大減，想使用醫保得去醫院門診，掛號、排隊、繳費等，且報銷還有一定的金額門檻。

其中反應較為強烈的族群，分別為退休人士、靈活就業人員。退休人士因大多患有慢性疾病，需要經常就醫取藥，因此對個人帳戶資金減少、報銷門檻提高就很敏感；部分地方的靈活就業人員則是因為個人帳戶被取消，心理落差較大。

從網路上流傳的片段可以看到，15日在武漢協和醫院、中山公園、政府駐地等，都出現不少示威人士，甚至有老人集體唱《國際歌》、《團結就是力量》抗議醫改，現場警民一度互相推撞，還有老人因此跌倒躺地。

雖然鬧出這麼大的事件，但在微博等中國平台卻幾乎看不到相關資訊，少數尚未被刪除留言的中國網友則表示：「微博上都看不到武漢老人的事情，自己的家鄉發生了什麼我完全不知道」、「老人的錢也拿，請問和詐騙犯騙老人錢有什麼區別」、「武漢老人這個沒有熱搜，我就只能呵呵噠了」。

▲部分中國民眾聲援武漢白髮運動。（圖／翻攝自微博）
▲部分中國民眾聲援武漢白髮運動。（圖／翻攝自微博）
智庫「信息與戰略研究所」經濟學者李恆清，接受外媒《美國之音》訪問時表示，中國各地對醫保福利欠缺的現狀，普遍存在不滿情緒，醫保改革關係到老百姓的切身利益，現在扣除的錢還有提高報銷的錢，其實都是老百姓自己交的錢，現在老百姓上街了，這件事估計很難平靜下來。

李恆清也認為，近年因為打壓民營企業，加上3年動態清零政策勞民傷財，中國的國民經濟和營商環境都備受傷害，多地財政入不敷出、捉襟見肘。由於百業凋敝、國庫空虛，武漢的抗議事件，不排除引起連鎖反應，成為「白紙革命」的延續，而在2週後即將召開的北京兩會上，醫保改革和養老等重大民生問題，勢必將成為無法迴避的難題。

南海爭議再起！疑遭中國海警船射雷射光　菲船員短暫失明

美副國務卿警告中國　勿以「議員訪台」為藉口動武

幼童集體染諾羅！家長發文回報　遭中國官員登門要求刪除

上海等港口堆滿空箱！出口商欲哭無淚　網酸：與西方脫鉤

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀