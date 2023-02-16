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曾因「洞穴救援」生還成傳奇！泰足球隊長驚傳英國逝世

▲2018年洞穴救援行動的主角之一、泰國「野豬足球隊」隊長端佩奇，15日驚傳已在英國身亡。圖為他2018年獲救後與家人的照片。（圖／美聯社／達志影像）
▲2018年洞穴救援行動的主角之一、泰國「野豬足球隊」隊長端佩奇，15日驚傳已在英國身亡。圖為他2018年獲救後與家人的照片。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2018年的「睡美人洞救援行動」，泰國12名足球隊少年與教練受困洞穴2週奇蹟獲救一事，不只聞名全球，還被影音串流平台網飛（Netflix）改編成影集。然而，遠赴英國足球學院深造的足球隊隊長，15日驚傳已經在當地逝世，死因尚不明朗，但有消息指是頭部受創。

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根據《曼谷郵報》報導，17歲的端佩奇（Duangpetch Promthep）去年獲准進入英國萊斯特的布魯克豪斯足球學院（Brooke House College Football Academy in Leicester），並拿到優渥的獎學金。身為2018年洞穴救援行動、「野豬足球隊」的隊長，端佩奇受到的關注要比一般人來得多，而他在獲得獎學金後還曾於IG上PO文，聲稱自己的夢想實現了。

「睡美人洞救援行動」是一起2018年發生在泰國北部清萊府靠近緬甸國界的洞窟救援行動，當時1支有12名足球員、1名教練的少年足球隊「野豬隊」（Moo Pa），因洞穴遭暴雨灌入而受困，為期2週的救援行動隨即展開，來自世界各地、數百名軍警、潛水專家、醫療人員、救難團隊皆投入協助，最後全員脫困，被外界喻為奇蹟，不料現在卻傳出憾事。

有英國媒體引述未經證實的消息稱，端佩奇的死因為頭部受傷，即使事故發生後被緊急送往醫院並戴上了呼吸器搶救，最後仍宣告不治身亡，他的家人正試圖與泰國外交部聯繫，詳情將由足球學院公布。

消息傳出後，泰國社交媒體上出現不少悼念文章，野豬隊的前教練也在臉書上表示，端佩奇將活在每個人的記憶中，並向男孩的家人表示慰問。

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