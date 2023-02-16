台積電回穩！台股早盤漲百點 車用與觀光旅遊強勢走高
美股四大指數昨（15）日皆漲，受到美股激勵，台北股市今（16）日早盤一度漲百點，來到15538點，漲幅0.5%。權值股台積電今日止跌回穩反彈，早盤漲6元，來到531元，漲幅0.7%。其他電子股如聯發科、聯電、群創、友達、南亞科也都走高。今日盤面焦點在車用電子、太陽能與觀光旅遊航空股。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數15日上漲38.78點，或0.11%，收34128.05點；那斯達克指數上漲110.45點，或0.92%，收12070.59點；標普500指數上漲11.47點，或0.28%，收4147.6點；費城半導體指數上漲11.44點，或0.37%，收3133.07點
受到美股激勵，台北股市今日早盤漲百點，來到15538點，漲幅0.5%。晶圓代工龍頭、權值王台積電昨日弱勢走跌，今日反彈升高，早盤漲6元，來到531元，漲幅0.7%。同樣為晶圓代工的聯電漲逾1%，來到50.5元。世界先進同樣漲1%以上，力積電漲0.6%。
其他重要電子股，如聯發科、南亞科、華碩、群創、友達漲0.7%到1%以上，國巨漲4%。車用電子強勢走高，天方能源、昇銳漲5%，晶宏、裕隆漲3%，威強電、怡利電、貿聯、聯傑、立隆電漲1到2%。
另外，太陽能表現亮眼，元晶、國碩漲3%，碩禾、茂迪、新晶投控、安集、聯合再生、太極、達能漲1到2%。而內需消費股、觀光旅遊股紅通通，華園漲6%、雄獅漲3%，鳳凰、八方雲集、老四川漲1%，寶雅漲4%，南仁湖與寶島科漲1%。華航與長榮航漲幅也有2%多。