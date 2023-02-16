南投青年集結！蔡培慧感性談政治參與 盼台灣城鄉共好
民進黨青年部15日於南投竹山舉辦「集結！南投青年未來座談」，邀請黨籍南投立委補選候選人蔡培慧、地圖製造負責人魏均寰、省府日常散策主理人朱怡甄擔任共同主講人，就地方創生議題進行分享，現場眾多青年於線上、線下討論熱烈。
記者黃宣尹／綜合報導
魏均寰表示，在中部創業有便宜、快速、方便、好玩等四個好處。首先，在鄉下，租金、物價便宜，在一些必要的開銷是非常便宜；第二，快速，在台北有太多的時候需要排隊，回到鄉下後，在辦理公務或去郵局的時候，都非常省時，在這裡不會有過多的人騷擾，工作效率能大幅提升；第三、方便，有很多的原物料工廠都在中部，可以實地去看，不需額外判斷產地來源；第四、好玩，因為他是回到小地方創業，所以可以透過設計這些小東西，讓家鄉被看見。
朱怡甄表示，她喜歡跟社區互動，從承租一個空間，到修繕的過程，希望可以讓在地人，更加珍惜這個空間，可以用行動帶來改變的力量，也讓大家對土地有所認同。她希望未來有更多年輕人，可以返鄉一起投入，讓他們做自己想做的事，在村子有機會被看見。如果我們能將品牌建立起來，年輕人就會回來。
蔡培慧則表示，她想參與政治，就是想改變這個不合理的結構。這個結構非解決不可，很多人都會覺得搞社會運動去搞政治運動，一定是被收編，但她是要來改變這個結構。
她說，本來可以繼續從事社會運動，但告訴自己一定要來改變這個結構，建立城鄉共好的台灣，所以非參與政治不可。蔡培慧說，如果不參與，那麽政治永遠都會被那些地方勢力所把持，未來，她會跟大家一起努力，突破這個結構。
立委劉世芳、前立委余宛如、桃園市議員魏筠、竹山鎮長陳東睦、竹山鎮民代表賴信宇、青年部主任阮俊達、副主任謝子涵共同參與本次座談，現場與南投鄉親一同互動氣氛熱絡，共同凝聚返鄉真摯的力量。