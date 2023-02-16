雙北電動公車找電難？台電：問題在「這件事」非總供電量

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台電對此說明，目前電動公ˋ車充電站，僅少數坐落於北市東區因供電瓶頸僅能有條件核定供電外，其他地區申設充電站並無受限。而該區域發生供電瓶頸緣由，主要是因近年工商業蓬勃發展，供應該地區的汐止超高壓變電所供電能力已接近飽和，為避免供電設備或線路超載影響民眾用電權益及供電安全，實在難以配合提供中大型新增用電計畫，需興建松湖超高壓變電所以分攤供電負載，「此事也凸顯區域電網的強化刻不容緩，呼籲外界支持地方電力建設。」
台電進一步指出，為滿足業者設置電動公車充電站的用電需求，於松湖超高壓變電所完成前，台電已研擬「裝設遙控卸載裝置」、「電動公車轉移於離峰時段充電」、「推動充電場站設置再生能源及儲能」及「加強設備巡檢」等因應對策，以滿足業者短期用電需求。
另外，針對社區充電樁建設困難的質疑，台電表示，統計自2021年7月迄今，總計已受理申請約2千件電動車充換電站用電案，其中協助客運業者、建商、社區管委會及個人車主等，有七成以上案件皆已完成送電使用，其餘案件也正設計施工中，並無電力不足不予核供的案例。
台電補充，已推動社區充電樁採「專設電表+專用電價」方式供電，整體規劃專用電源線路，並推廣用戶導入能源管理系統，進行充電管理的整體用電方案，且已於台電台北市區營業處建置智慧充電示範場，以提供外界設置充電樁參考。