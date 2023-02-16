今起氣溫逐日回暖！下波變天時間曝 「這區」週末防大雨
受到強烈大陸冷氣團影響，台灣各地清晨氣溫仍較寒冷，今（16）日最低溫出現在苗栗縣三灣鄉的攝氏7.4度，其它地區低溫也落在攝氏9至13度，天氣風險公司分析師林琮訓表示，今日白天冷空氣會稍微減弱，白天高溫跟昨（15）日相比略微回升，明（17）日冷空氣進一步減弱，一直到週末呈「逐日回溫」的情況，預估下波冷空氣將在下週日（2/19）影響至下週二（2/21）。此外，台灣南邊目前有熱帶擾動在發展，氣象專家賈新興認為它在週日將會發展為「熱帶性低氣壓」，雖然變為颱風的機率低，但水氣可能會掃到台灣，導致中南部有些降雨機會，宜蘭也可能有較大的雨勢出現。
記者張志浩/綜合報導
林琮訓指出，今日白天高溫，北部、東北部攝氏17至18度，中南部、花東攝氏20至24度，各地天氣穩定多雲到晴，只有基隆北海岸、東半部有局部短暫降雨機會，明天環境轉為偏東風，週末冷空氣再減弱，白天高溫舒適偏暖，但夜晚到清晨感受上仍較涼，民眾要留意早晚的溫差變化；至於天氣方面，因為水氣偏少，迎風面東半部地區會有局部短暫陣雨，不過整體雨勢不大、降雨量也不多，西半部基本上都維持晴到多雲的穩定天氣，晨間要留意有局部霧或低雲發生機會。
下週日午後東北季風逐漸增強，北部、東半部雲量增多，迎風面降雨逐漸變得明顯，高溫也下滑；中南部白天雖維持暖熱型態，但晚上南邊熱帶擾動的外圍水氣逐漸順著太平洋高壓勢力引導北上，預期中南部、恆春半島天氣也會轉陰，並且有局部短暫陣雨的機會，尤其是山區會比較明顯一些；賈新興也提醒，目前看起來它會在下週日成為「熱帶性低氣壓」，除了為中南部帶來一些降雨外，宜蘭地區也要小心局部較大的雨勢。
天氣風險公司總經理、氣象達人彭啟明則總結，今日清晨比昨天略回溫一點，不過對中南部民眾來說應該會覺得頗冷，許多空曠地方也跌到攝氏10度以下，今日白天開始逐步回溫，週五六日的天氣轉晴可以期待，不過下週日晚上到下週二又有波變化，冷空氣報到再度降溫，預估北部、東北部低溫攝氏14至15度，中南部攝氏16至18度，近期仍是春寒料峭的溫差變動型天氣，請大家要持續注意最新的天氣資訊。