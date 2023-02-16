資深移工轉任中階技術人力　勞動部：勞雇雙方受益

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位於桃園市成立30餘年經營工業用橡膠製品製造業公司，以創新、成長、誠信3大信念致力於產品研發製造，自「移工留才久用方案」實施起即陸續申請留用數名資深移工轉任為中階技術人力。
該公司表示，勞動部推行的「移工留才久用方案」，讓公司聘僱的資深移工能轉聘為中階技術人力，將不再有在台工作年限的限制，且資深移工在接受專業訓練與學習精進技術工作層面將更加完整，對於公司的長期穩定發展十分有助益。同時，廠內聘僱中階技術人力也能帶動其他移工對於公司的向心力，大幅增加公司勞動力的穩定度。
該公司轉任為中階技術人力的移工表示，非常感謝台灣政府能推行移工留才久用方案，讓資深移工在台灣獲得更良好的工作環境與條件，而且能繼續學習專業技術與提升中文水準，增加自己的專業技能與語言能力，對於能續留在台灣工作，繼續提升自己的能力與薪資，讓自己與遠在海外的親人擁有更好的經濟能力，感到很有安全感與保障。
勞動部指出，「移工留才久用方案」不僅能保障資深移工的工作機會，也能解決雇主人力短缺及資深優秀移工被其他國家挖角的問題。此外，雇主將資深移工申請轉任為中階技術人力後，雇主無須針對該中階技術人力再繳納就業安定費，而轉任後的原移工名額可再彈性運用，將可因應雇主的彈性用人需求。
勞動部提到，目前已經有超過2,700位的產業及社福資深移工轉任中階技術人力，呼籲更多產業類雇主符合申請聘僱中階技術人力條件者提出申請，創造雇主與移工雙贏的局面，進而提升我國整體產業及經濟發展的競爭力，以增加我國國際競爭實力。
雇主或民眾想瞭解更多申請資訊，可上「留用外國中階技術工作人力計畫資訊專頁」 查詢相關規定與更多訊息，或電洽電話服務中心（02）8995-6000，將由專人提供諮詢服務。