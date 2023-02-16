陳建仁接閣揆滿半月 最新民調38%滿意、34.1不滿意
內閣在農曆年後改組，由前副總統陳建仁接任行政院長，台灣民意基金會今（16）日公布最新閣揆滿意度民調，滿意38%多於不滿意34.1%，而年輕族群是不滿意多於滿意，分析指出新內閣的社會支持基礎略顯薄弱，未來能否贏得大多數國人歡心和肯定是不小的挑戰。
記者呂炯昌／台北報導
當詢問「1月31日，蔡政府內閣小幅改組，由陳建仁、鄭文燦出任正副院長。一般說來，您對這次內閣改組滿不滿意?」結果發現9.3%非常滿意， 28.7%還算滿意，19%不太滿意，15.1%非常不滿意，17.8%沒有意見，10.1%不知道、拒答。
台灣民意基金會董事長游盈隆分析指出，在20歲以上台灣人中，三成八基本上滿意這次陳內閣的組成，三成四不滿意。這項發現傳達了一個重要訊息，那就是，新內閣的社會支持基礎略顯薄弱，未來能否贏得大多數國人歡心和肯定是不小的挑戰。
本次民調委託山水民意研究公司調查，訪問期間是2023年2月13至14日；對象是以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1072人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。