南投爭議連連！林明溱把縣府當自家　律師揭恐涉犯刑法

我是廣告 請繼續往下閱讀
張志豪指出，隨手查詢南投縣政府的網站，就可以發現林明溱縣長任內下令縣府發出的新聞稿，每篇都要寫入並強調林儒彬，用上百篇新聞稿全力為林儒彬擦脂抹粉，簡直把縣長當作兒子的競選總部使用，離譜至極。此外，縣府的建設會勘、活動新聞稿都一定要有林儒彬陪同出席的照片和文字，2020及2022年南投茶業博覽會，父子還一起入鏡拍攝宣傳廣告，顯然個人私利大過一切。
沈夙崢指出，除了兒子林儒彬，林明溱聘用堂弟林儒暘擔任縣府秘書，縣府官網也有林儒暘陪同出席公務活動的照片，根本就把整個縣府當作自己林家的天下，民進黨要請問除了林儒彬和林儒暘，林家到底還有多少人「寄生縣府」？
沈夙崢表示，林明溱這樣的舉動，很明顯就是把縣府當成提款機，國民黨還好意思辯護，林儒彬特助僅是對外服務的稱呼，如果真的只是對外服務的稱呼，那為何有權利代表縣府去慰問，去發送公家的資源？簡直就是在「質疑民眾的智商」，還是國民黨私相授受習慣了，才會覺得習以為常？
沈夙崢也強調，除了大小會勘到慰問都有林儒彬，就連縣府一級主管、參議、秘書等專用公務停車位，也保留給林儒彬停。另外，沈夙崢也公布林明溱購入的豪宅開箱影片，批評林明溱8年縣長任內沒有完工社會住宅和青年住宅，卻幫兒子蓋了兩棟豪宅，單棟價格介於2千5百萬至3千5百萬之間，請問南投縣民還要繼續投給林明溱贊助他買房嗎？
黃帝穎表示，林明溱私設黑官，林儒彬穿繡有縣長特助的服裝，在公務編制上沒有法源，甚至由所謂「特助」出席相關公務行程，可能涉犯刑法214條「使公務員登載不實罪」。尤其林明溱將縣府當成林儒彬個人公關公司在用，用縣府資源濫發個人新聞稿，也涉「貪污治罪條例」的公務員圖利罪，這都是刑事罪嫌，林明溱為何敢明目張膽長期「公器私用」？國民黨與林明溱都應向社會與南投縣民交代清楚。