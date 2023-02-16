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南投爭議連連！林明溱把縣府當自家　律師揭恐涉犯刑法

▲民進黨今日舉行記者會，砲轟林明溱把縣府當自己家，替兒子林儒彬宣傳，多項公器私用之舉恐涉犯刑法。（圖／民進黨提供）
▲民進黨今日舉行記者會，砲轟林明溱把縣府當自己家，替兒子林儒彬宣傳，多項公器私用之舉恐涉犯刑法。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

南投縣立委補選將於3月4日投票，民進黨今（16）日再由新聞部主任兼發言人張志豪、南投縣議員沈夙崢、律師黃帝穎舉行記者會，砲轟林明溱為幫兒子林儒彬鋪路選立委，維持政治命脈，不僅擔任縣長任內私設「縣長特助」黑官、還在急難救助的公文上登載訊息，為林儒彬保留縣府主管專用停車位，更讓林儒彬代表自己出席各種大小陳情會勘，甚至下令縣府新聞處狂發上百篇新聞稿替兒宣傳，簡直把縣府當自己家。黃帝穎指出，相關行為恐涉犯刑法214條「使公務員登載不實罪」，也涉貪污治罪條例的公務員圖利罪，還會害慘公務員。

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張志豪表示，林明溱眼裡沒有南投，只有自己兒子，為了林儒彬可說是用盡全力，更罔顧法令，把南投縣府當成自己家。為了讓林儒彬可以順利接班競選公職，先是私設黑官，封林儒彬為「縣長特助」，還在申請急難救助的縣府公文書中，寫下由「本府特助至申請人府上慰問」，明目張膽用公家資源為林儒彬做公關、買人情。

張志豪指出，隨手查詢南投縣政府的網站，就可以發現林明溱縣長任內下令縣府發出的新聞稿，每篇都要寫入並強調林儒彬，用上百篇新聞稿全力為林儒彬擦脂抹粉，簡直把縣長當作兒子的競選總部使用，離譜至極。此外，縣府的建設會勘、活動新聞稿都一定要有林儒彬陪同出席的照片和文字，2020及2022年南投茶業博覽會，父子還一起入鏡拍攝宣傳廣告，顯然個人私利大過一切。

沈夙崢指出，除了兒子林儒彬，林明溱聘用堂弟林儒暘擔任縣府秘書，縣府官網也有林儒暘陪同出席公務活動的照片，根本就把整個縣府當作自己林家的天下，民進黨要請問除了林儒彬和林儒暘，林家到底還有多少人「寄生縣府」？

沈夙崢表示，林明溱這樣的舉動，很明顯就是把縣府當成提款機，國民黨還好意思辯護，林儒彬特助僅是對外服務的稱呼，如果真的只是對外服務的稱呼，那為何有權利代表縣府去慰問，去發送公家的資源？簡直就是在「質疑民眾的智商」，還是國民黨私相授受習慣了，才會覺得習以為常？ 

沈夙崢也強調，除了大小會勘到慰問都有林儒彬，就連縣府一級主管、參議、秘書等專用公務停車位，也保留給林儒彬停。另外，沈夙崢也公布林明溱購入的豪宅開箱影片，批評林明溱8年縣長任內沒有完工社會住宅和青年住宅，卻幫兒子蓋了兩棟豪宅，單棟價格介於2千5百萬至3千5百萬之間，請問南投縣民還要繼續投給林明溱贊助他買房嗎？

黃帝穎表示，林明溱私設黑官，林儒彬穿繡有縣長特助的服裝，在公務編制上沒有法源，甚至由所謂「特助」出席相關公務行程，可能涉犯刑法214條「使公務員登載不實罪」。尤其林明溱將縣府當成林儒彬個人公關公司在用，用縣府資源濫發個人新聞稿，也涉「貪污治罪條例」的公務員圖利罪，這都是刑事罪嫌，林明溱為何敢明目張膽長期「公器私用」？國民黨與林明溱都應向社會與南投縣民交代清楚。

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