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房貸補貼方案出爐！限定家戶所得120萬內　每戶可拿3萬

▲內政部《中產以下自用住宅貸款戶支持方案》明訂，以112年2月28日為基準日，採申請核定一次撥付、撥付金額每戶3萬元。（圖／NOWnews資料照片）
▲內政部《中產以下自用住宅貸款戶支持方案》明訂，以112年2月28日為基準日，採申請核定一次撥付、撥付金額每戶3萬元。（圖／NOWnews資料照片）

記者翁子竣／台北報導

高房價問題延燒，內政部長林右昌日前拋出住宅政策三支箭，包括《中產以下自用住宅貸款戶支持方案》、擴大租金補貼對象，及建立「青年購屋積金支持機制」，盼讓民眾「租得起、住得起、買得起」，並送至今（16）日行政院會討論拍板。其中，針對中低薪房貸族支持方案，規劃明訂以民國112年2月28日為基準日，並以民國110年家戶所得合計於120萬元以內，每戶可拿3萬元採一次撥付。

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內政部表示，3年疫情很多人的生活都受到影響，面對民眾的辛苦，政府嚴肅認真地在面對，後疫情時代，有一群廣大的中低薪房貸族，也跟租屋族一樣需要政府的幫忙，以減輕生活負擔。

根據中產以下自用住宅貸款戶支持方案明訂，將以112年2月28日為基準日，採申請核定一次撥付、撥付金額每戶3萬元。可申請民眾資格條件規定，僅1筆自用性質購置住宅貸款、名下持有房屋1戶以內、110年家戶所得合計於120萬元以內，及原始核貸金額台北市850萬元（總價約1200萬）以下，其他縣市700萬元（總價約1000萬元）以下。

內政部說明，該方案針對一定年收入以下，原始貸款總額一定金額以下的中低薪房貸族，對象是已經有貸款的人，而不是未來要買房子的人。

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