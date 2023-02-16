房東漲租3千5！她租10年問「合理嗎」 眾看細節狂喊佛心
對於租屋族而言，每個月的房租成為主要的生活開銷，而近期受到通膨、升息影響，許多房東也開始調整租金。就有位女網友表示，租了一間38坪的家庭式樓房10年了，但近期房東卻表示要漲租金，但細節曝光後，多數網友卻認為「房東算很佛心了」。
編輯中心/綜合報導
一位女網友在論壇Dcard上發文提到「在台中租了一間38坪三房二廳二衛一書房的大樓，至今10年了，還包含機械車位，原本租金是14500，之前都沒調過租金」。
然而近期房東突然發來通知，之後房租金改為「15000元不含管理費」，等於變相漲價了3500元，這讓原PO有些困惑「這樣的漲幅是合理可以接受嗎 ? 大家能接受這樣漲幅嗎？」
貼文曝光後，多數網友則認為「算了一下10年漲幅24%，平均一年2.4%低於通膨率」、「覺得誇張就搬啊，然後去到外面發現，外面的房租價格早就更誇張。你們這間的坪數和條件，沒特殊重大缺陷的話，18000含管的價格你們不租房東也不愁租不出去」、「14500很多是現在一間套房的價錢⋯」、「妳住的房間條件超好的，真的不要搬。妳之後搬出去要一樣的條件沒有18000-20000幾乎找不到啊」、「10年沒漲租已經很佛了」、「這間公寓房東就算漲到租2萬不含管理也保證一堆人搶爆，更不用說還有含停車位」。（編輯：潘毅）