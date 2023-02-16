北京犯台恐衝擊經濟！英國推演應變措施

自從美國前任眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）於去年8月訪台後，兩岸關係日趨緊張，不少外國政治、軍事人物，還有智庫專家，都警告北京武力犯台的風險確實存在，而為了因應戰爭可能帶來的經濟衝擊，英國官員已制定了一系列戰略方案。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《衛報》報導，英國政府一直在研究北京犯台的影響，以及若中國發動入侵引來西方國家經貿制裁，英國又該採取何種行動。英國外交人士透露，雖然中共侵台是英國定期演練的多項計畫之一，規模或緊迫性也還沒有改變，但去年俄羅斯對烏克蘭發動入侵後，英國越發重視相關工作及事前準備；與此同時，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）也面臨黨內對中鷹派的壓力，要求將中國重新歸類為「威脅」，而非「系統性挑戰」。
報導指出，在兩岸動盪造成的影響中，晶片的供應中斷尤其讓人擔憂，特別台灣在半導體製造已占主導地位，甚至有供不應求的狀況，加上中國與全球供應鏈關係密切，因此制裁中國會比制裁俄羅斯更複雜、影響更深遠，而不僅僅是扣押資產的問題。
英國保守黨議員兼外交事務特別委員會主席凱恩斯（Alicia Kearns）表示，希望外界能正視台灣議題對全球經濟安全構成的威脅有多嚴重，並認識到威懾外交的必要性。
此外，有鑑於間諜氣球事件在近期引發美中關係緊張，英國國防部也已經針對「入侵領空」之類的事件展開安全審查。英國外交部發言人強調，中國對其價值觀和利益構成了系統性挑戰，且隨著北京走向更強大的威權主義，這一挑戰也變得更加尖銳，因此將全面更新審查標準，以阻止任何可能危及英國安全的中國投資。