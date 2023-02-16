學測違規破千件！英文科偷用Google翻譯、眼神飄移辯生病

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去年學測高達5766件考生未在簽名欄上簽名被扣分，引發各界熱議，今年經大考中心大力宣傳，仍有1679件考生未在簽名欄上簽名，將被扣1級分，但已比去年減少逾7成。
大考中心考試委員會今天也討論到違反答題規定的試卷該如何處罰，其中有532名考生是在非選部分回答任何與答案無關的文字符號，如畫了「OK、可、100分」等各種表情符號，還有哆啦A夢、蜜蜂和皮卡丘圖像，另有5名考生在卷上顯示自己身分，皆扣該節成績1級分。
此外，今年考區也提報不少案例，一名考生在數A時，眼神飄移，疑似有窺看隔壁考生試卷的狀況，經監試人員先口頭制止，下午考自然科時，同樣眼神飄移，兩位監試人員輪流制止考生。隔天考試後，考生出示健保快易通APP，表示自己有焦慮症、睡眠相關病症，服藥後會有副作用，才會有眼神飄移的情形，但監試人員明顯看到考生眼神飄移後即書寫答案，且經專業醫師鑑定，認為藥物是以安眠為主，與眼神飄移無關，最後委員會決議扣減該科成績。
還有一名考生是在英文科鈴響後，被發現正在使用手機，且手機畫面正好是「Google翻譯」，委員會認為違規情節重大，將原先考區建議扣減該科成績3級分，改為扣減該科成績。
另有一名考生在考自然科時，被發現在手背上書寫「seprable」等文字，考生表示為前一天背單字寫在手背，經大考中心確認，手背上的文字和自然科無關，現場試務人員也指出考試過程中，該名學生「沒有試圖窺看」，但確實寫在手背上，考區建議扣減該科成績。
該案引起委員討論，有委員認為，文字與該節考試無關，不應該處罰這麼重，並提出「刺青是不是也有可能被罰」的討論，也有委員認為，為維持考試公平性，仍應扣分。最後經過討論及投票後，決議扣減該生1級分，未來大考中心也將修改相關考試規則，明確進行規範。