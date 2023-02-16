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土耳其強震逾4.1萬死　民眾黨團籲中央協助防災型都更

▲民眾黨台北市議會黨團總召黃瀞瑩呼籲，市府應提出都更與危老重建方面的短中長期計畫。（圖／民眾黨北市議會黨團提供）
▲民眾黨台北市議會黨團總召黃瀞瑩呼籲，市府應提出都更與危老重建方面的短中長期計畫。（圖／民眾黨北市議會黨團提供）

記者呂炯昌／台北報導

土耳其與敘利亞交界地區6日發生規模7.8強震，土敘兩國罹難人數已超過4萬1000人，台灣同樣位處地震頻繁地區，居住安全議題一直都受到長期關注。台灣民眾黨台北市議會黨團今（16）日舉行記者會，邀請民眾黨立法院總召邱臣遠共同探討居住安全問題，呼籲中央協助防災都更。

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民眾黨台北市議員陳宥丞舉例，內湖康寧路上住二山限區個案，因為房屋老舊破損，卻礙於法規遲遲至今無法改建，住戶們看到土耳其強震後更是擔心，許多房屋的鋼筋外露，牆壁出現長長的裂痕，還有的房子需要自行用鋼架支撐起來。陳宥丞表示，住二山限區的住戶是都更危老中的弱勢，房子急需整修，如同每天跟老天爺對賭。

住戶代表楊先生表示：「每天居住在這樣的房子裡，非常痛苦、忐忑不安，大家想要翻新老舊房屋，卻沒有法源，房子哪天會倒都不知道。」

市議員張志豪指出，目前的災防辦公室防災業務分工中，只有針對公有建築物進行減災和應變，但是對於已達危老標準的私人住宅，卻沒有被納入進去，建築物結構是否安全、消防逃生是否達標，這些都需要政府專業力量主動介入，把危老納入災防辦的業務範疇，才能保護更多的民眾。

市議員黃瀞瑩表示，為加速都市更新，過去柯文哲擔任台北市在任內推動了法令的鬆綁與行政程序的簡化，更透過由市府扮演積極角色的公辦都更案，在斯文里三期、水源二、三期等產權複雜、整合困難、弱勢比例高的社區，證明了符合「公共利益」、「公共安全」及「公開透明」原則的都更是完全可行的。接下來的四年，希望台北市長蔣萬安能夠在這些基礎與寶貴的市政經驗上，提出本市在都更與危老重建方面的短中長期計畫，好好為市民打造人本、安全的居住環境。

邱臣遠呼籲，希望中央要全力協助地方進行防災型都更，協助各縣市降低需要百分百所有權人同意的門檻限制，根據目前中央「都市更新發展計畫」，經費都是由營建建設基金項下之中央都市更新基金預算支應;經費來源有限，推動量能不足，建議中央應增加經費，擴大辦理量能。

台北市都市更新處處長陳建華回覆表示，住二山限區可以危老方式進行都更，同意比例等相關法規已經著手進行修法。針對市議員要求儘速將草案提出，陳建華允諾三月份前會把草案送至議會黨團。

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