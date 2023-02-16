快訊／劉文正沒死！夏玉順親口證實 演假死戲碼原因曝光
超級巨星劉文正昨（15日）傳出在去年11月12日生日前，因心肌梗塞病逝於美國拉斯維加斯，享壽70歲。沒想到，經紀人兼老友夏玉順今向《NOWnews今日新聞》改口，稱劉文正還健在，但永遠不會見人，「他確實發生心肌梗塞，但有救回來了」，順著發病演一齣假死戲碼是劉文正本人的意思，因為商演邀約一直騷擾他，劉文正想要外界永遠不要打擾他，給粉絲留下美好的回憶就好。
記者陳雅蘭、楊穎軒／台北報導
正要趕飛機赴日的夏玉順接受記者訪問，親自證實劉文正人活得好好的，「他（劉文正）希望大家把他忘掉，他過世不過世，都永遠不會出來的，他現在非常的好，前面心肌梗塞了一下，結果就救回來了，昨天以為心肌梗塞（過世），結果查清楚，病情後來有治癒！」
夏玉順說，希望劉文正復出商演的邀約沒斷過，甚至大陸有人出價20億元美金（約605億元新台幣），請他開50場巡迴演唱會，「他對賺錢沒興趣！他怎麼可能29歲不唱，70歲再唱呢？」記者求證劉文正目前人在何處，夏玉順透露在賭城拉斯維加斯，已經有跟他聯絡上，「他本人都好好的，心肌梗塞已經恢復了！他就是讓大家永遠懷念 ，都留下美好回憶！」