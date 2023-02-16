拋住宅政策助中低薪房貸族　林右昌：減輕民眾疫情後負擔

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內政部針對租金補貼提出5大精進作為，一、隨到隨辦 ；二、舊戶直接延續補貼，不用重新申請；三、新申請戶之租約免附房東身分證字號；四、放寬房屋的適用範圍，會以房屋稅和地政資料進行勾稽， 無資料者可以切結方式處理；五、擴大到18歲以上的租屋族皆可適用。
為減輕中低薪房貸族壓力，內政部指出，目前「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」刻正在立法院審議中，為快速回應民眾需求同步依草案第3條第2款「減輕居住負擔及提高居住品質」規劃，為因應疫情衝擊以及升息所造成房貸增加的壓力。 本政策不適用於購買高價住宅之民眾。
內政部進一步說明，本政策重點是減輕中低薪房貸族的居住負擔，不是鼓勵未來要買房的人，不適用購買高房價者，也不會補助到出租房子的房東；因此，規劃內容針對110年每戶家庭可支配所得120萬元以下，僅有一間房子而且是屬於有自用住宅者；北市房屋原始核貸金額在850萬元以內，總價1200萬元以內，其他地區房屋核貸金額在700萬元以內，房屋總價在1000萬元以內，提供3萬元的定額支持。
內政部強調，在法案通過後預期全國約可嘉惠55萬貸款戶，其中台北市約佔4萬戶，非台北市其他城市大約51萬戶，定額支持3萬元係以全國平均房貸餘額495萬元，111年央行累積升息0.625%估算而得。
符合下列資格之民眾，可申請住屋貸款支持方案：一、僅有一筆自用性質購置住宅貸款；二、名下只有一戶房屋以內；三、110年家戶所得合計120萬元以內；四、原始核貸金額台北市850萬元（房屋總價約1200萬）以下的房屋、其他縣市始核貸金額700萬（房屋總價約1000萬）以下的房屋。
最後，針對持續推升全國社宅供給總量，內政部表示，中央興建社宅已從109年底的4435戶，在3年內興建數量快速成長，去年已累積興辦3萬491戶及遍及全台20縣市（含澎湖），完成「社宅環島」里程碑；今年馬祖與金門也將開辦，將可達成全國22縣市均有社宅的成果，預計可增加2萬戶。
內政部進一步補充，截至112年1月底，全國直接興建社宅戶數已突破7.1萬戶，未來也將持續盤點國公有低度利用房地，與各部會機關整合利用國有土地，以取得社宅用地，預估在113年底，中央與地方興建社宅總量可累計達成12.3萬戶目標；未來也會就社宅執行策略與方向進行更多討論與滾動檢討，持續推升全國社宅供給總量。
內政部指出，社會住宅包租代管計畫自106年底開辦，累計至112年1月底，媒合數已突破5.8萬戶，現行已達每季新增7000戶之成果，未來將持續擴大包租代管4.0執行與媒合量能，以每季增加1萬戶為目標。