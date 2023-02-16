收過「加ㄌㄞˋ」、「Ca11我」訊息？Whoscall：恐是詐騙

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在台灣，除了詐騙簡訊猖獗外，Whoscall全年攔阻下高達46萬通短碼（如283617）形式的詐騙電話，較前一年暴增3倍最為明顯；至於透過VoIP系統（+886開頭）撥打的變造詐騙電話，則主要假冒書局（如博客來、誠品、金石堂）以及社會福利機構（世界展望會、伊甸基金會、華山基金會），在個資外洩的威脅下，詐騙集團藉由掌握顧客消費紀錄，導致詐騙量呈現數倍飆升，務必多加留意。
自前（109）年起，詐騙簡訊大量在台流竄，造成巨大的詐騙財損。根據Whoscall統計，去（111）年全台詐騙簡訊查詢辨識量約4,764萬封，較前一年下降9％，主要仍以「假投顧（營業員）」與「假紓困貸款」蟬聯前兩大詐騙主題。然而，在內政部警政署刑事局的主導下，聯手Whoscall、電信商以及簡訊服務商，積極從源頭阻斷詐騙簡訊的傳散，迫使詐騙集團不得恣意發送釣魚連結以及高風險訊息。
Whoscall也整理出的詐騙簡訊文字雲，可以看出近年詐騙簡訊開始透過注音文躲避偵測，例如「ㄅ一ㄠ ㄍㄨˇ」、「加ㄌㄞˋ」、「ㄖˋ ㄕㄥˋ」。此外，也有其他類象形文字的運用，例如「Ca11我」、「L1ne」等，若民眾發現到可疑與不自然的文字組合，能更加察覺出詐騙陷阱。詐騙集團在傳統簡訊系統上遇到反制後，也開始轉向透過Apple內建iMessage發送詐騙簡訊而產生新破口；不過，隨著Apple官方宣布將在iOS 16.2加入iMessage垃圾訊息過濾功能，有望讓使用者再次開啟iMessage功能且不受詐騙威脅。
由於電話和簡訊仍是陌生聯繫的主要管道，部分企業或政府單位為了降低成本，會選擇使用非固定的節費電話與大宗簡訊發送系統，造成同一隻號碼剛用於補習班課程推銷後，下一秒就轉為發送OTP密碼認證或色情援交簡訊等。經Whoscall分析，全台共用號碼數量突破7萬筆，同時共用的單位從兩間到十餘間不等。進一步分析整體共用號碼的通訊使用場景，56.7%用於寄發簡訊、43.3%則用於撥打電話。考量到共用號碼的風險，Whoscall建議企業或政府單位應申辦或註冊認證門號，避免遭受有心人士的偽冒，傷及形象。