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房貸補貼每戶3萬！雙北難受惠　專家：買這3區比較有機會

▲內政部針對房貸補貼的詳細辦法出爐，符合條件者一次可拿3萬，不過房市專家認為該政策許多人無法受惠，對房市無太大影響。（圖／記者張勵德攝）
▲內政部針對房貸補貼的詳細辦法出爐，符合條件者一次可拿3萬，不過房市專家認為該政策許多人無法受惠，對房市無太大影響。（圖／記者張勵德攝）

記者張志浩/綜合報導

行政院會今（16）日通過內政部提出「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」草案，針對僅有一筆自用住宅貸款、家戶所得合計120萬元以下，且原始核貸金額台北市850萬元以下、其他縣市700萬元以下者，一次撥付3萬元補助，對此台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，基於保障弱勢的原則，內政部的房貸補貼勢必得排富，但雙北房價高，在雙門檻限制下，要拿到補貼受惠人數少，因此大多數房貸族「看得到吃不到」，樂屋網調研中心經理洪安怡則認為，近3年我國購置住宅貸款違約狀況並無惡化，房貸的「斷頭族」其實愈來愈少，評估該補貼應該會轉為其它替代性消費，對房市暫無顯著影響。

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張旭嵐提及，房貸補貼方案出爐，但就算是六都年收120萬以下的房貸族，可能也無法達到內政部所設定的補貼標準；新北市房價略低，符合年收者的房貸金額也要901萬，恐怕也要排除在門外，台中的743萬也超過標準，要符合房貸和年收雙門檻，只有桃園、台南和高雄房貸族受惠較大。

而從八成房貸金額回推總價，台北市得在1062.5萬內，其他縣市總價875萬以下，才有機會達標，落在這樣總價帶的物件，多是兩房以下產品，張旭嵐認為，現成的小資小宅屋主，可能是這波最大受惠族群。不過官方強調，受惠對象僅限「既有貸款戶」，新貸戶並沒有補貼，所以該政策對市場買氣的影響有限。

▲（圖／台灣房屋集團趨勢中心提供）
▲評估2022年前3季年收120萬以下貸款狀況，專家認為大多數房貸族對房貸補助是「看得到吃不到」。（圖／台灣房屋集團趨勢中心提供）（圖／台灣房屋集團趨勢中心提供）
洪安怡則引用內政部不動產資訊平台數據指出，近3年我國購置住宅貸款違約筆數，呈現下降趨勢，從COVID-19剛爆發的2020年第1季，違約筆數為4670筆，到同年第3季，違約筆數已經跌至3896多筆，去年第2季甚至跌破3千筆，去年第3季數字停留在2922筆，近3年已下滑近4成的數量。

若看購置住宅貸款違約率，3年來一路下探從未回頭，從2020年第1季落在0.17%，到2021年第3季跌破0.1%，來到0.09%，直到去年第3季，停留在0.07%的水準，這數字和違約筆數一樣，是從2007年第1季該數據有紀錄以來的史上新低，由此顯現，近3年來，台灣購置住宅貸款違約狀況並無明顯惡化。

洪安怡強調，3萬元其實可能連給付仲介費都不夠，能協助到的只有少數有繳款困難的房貸斷頭族，或被房貸族拿去做替代性消費使用，對總體房市也很難起到什麼影響，不過，新內閣上任後端出的首波政策牛肉，是探測未來房市政策的風向球，後續可再觀察是否還有更多利多釋出，也許今年房市的春天，能比日本的櫻花更早一步盛開。  

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