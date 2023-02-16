房貸補貼每戶3萬！雙北難受惠　專家：買這3區比較有機會

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而從八成房貸金額回推總價，台北市得在1062.5萬內，其他縣市總價875萬以下，才有機會達標，落在這樣總價帶的物件，多是兩房以下產品，張旭嵐認為，現成的小資小宅屋主，可能是這波最大受惠族群。不過官方強調，受惠對象僅限「既有貸款戶」，新貸戶並沒有補貼，所以該政策對市場買氣的影響有限。
洪安怡則引用內政部不動產資訊平台數據指出，近3年我國購置住宅貸款違約筆數，呈現下降趨勢，從COVID-19剛爆發的2020年第1季，違約筆數為4670筆，到同年第3季，違約筆數已經跌至3896多筆，去年第2季甚至跌破3千筆，去年第3季數字停留在2922筆，近3年已下滑近4成的數量。
若看購置住宅貸款違約率，3年來一路下探從未回頭，從2020年第1季落在0.17%，到2021年第3季跌破0.1%，來到0.09%，直到去年第3季，停留在0.07%的水準，這數字和違約筆數一樣，是從2007年第1季該數據有紀錄以來的史上新低，由此顯現，近3年來，台灣購置住宅貸款違約狀況並無明顯惡化。
洪安怡強調，3萬元其實可能連給付仲介費都不夠，能協助到的只有少數有繳款困難的房貸斷頭族，或被房貸族拿去做替代性消費使用，對總體房市也很難起到什麼影響，不過，新內閣上任後端出的首波政策牛肉，是探測未來房市政策的風向球，後續可再觀察是否還有更多利多釋出，也許今年房市的春天，能比日本的櫻花更早一步盛開。