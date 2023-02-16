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星展集團執行總裁親來台展決心　併花旗財管資產增3.5倍

▲星展集團執行總裁高博德來台，與現任及即將接任的星展台灣總經理林鑫川（左）、黃思翰（右）召開記者會，宣示對台承諾。（圖／記者顏真真攝）
▲星展集團執行總裁高博德來台，與現任及即將接任的星展台灣總經理林鑫川（左）、黃思翰（右）召開記者會，宣示對台承諾。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

星展集團於1983年進入台灣市場，並在多次增資及併購後，成為業務觸角完整的全方位銀行，在深耕台灣40年之際，更成功併購花旗銀行在台消費金融業務，一躍成為台灣最大外商銀行。星展集團執行總裁高博德今（16）日也親自造訪台灣，宣示對台灣市場的承諾，並期許星展銀行（台灣）在今年完成花旗在台消費金融業務整併後，結合雙方優勢創造更大綜效，預估財富管理資產規模可望成長3.5倍，存款、信用卡、信貸亦可增加4倍以上。

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星展銀行專注於經營包含新加坡、香港、台灣、中國、印度及印尼在內的6大市場。2022年，星展集團全年淨利成長20%，達星幣81.9億元、約新台幣1859.1億元，股東權益報酬率15%，雙雙創下歷史新高，強勁的財務表現，也讓星展5年來的年化股東權益報酬率達18%，在全球前50大銀行中名列第一。

星展集團執行總裁高博德今日更來台，並與現任、將接任星展台灣的總經理林鑫川、黃思翰共同召開記者會，宣示對台灣市場的承諾。博德指出，星展銀行雖然聚焦亞洲，但在獲利表現、數位創新及產品與服務上，均與全球跨國銀行並駕齊驅。2017年起，星展已連續五年贏得全球知名財經雜誌「全球最佳銀行」榮譽，目前集團股票市值約為星幣930億元．約新台幣2.1兆元，排名全球前30大；品牌價值更較2017年翻倍成長，達105億美元、約新台幣3,170億元。
 
作為全球最佳數位銀行，星展銀行也不斷創新，在近年推出多項領先服務，包含交易及保管數位資產的「星展數位交易平台」（DBS Digital Exchange）、運用區塊鏈技術的跨境支付平台Partior，以及投資成立全球碳權交易平台Climate Impact X。面對日益擴張的組織規模，星展也運用人工智慧及機器學習優化業務效率，並已完成超過250個成功案例。
 
永續浪潮下，星展銀行也依循「負責任的銀行」、「負責任的企業營運」與「創造超越銀行業的影響力」3大方針，積極將永續與核心業務結合、落實節能減碳、扶植影響力企業及回饋所在社區。為了實現於2050年前達到放款淨零碳排的承諾，星展也發布淨零報告，揭露涵蓋9大產業的脫碳路徑和資料覆蓋目標，並與客戶合作，提供永續轉型相關財務諮詢及解決方案。
 
作為集團6大重點發產市場之一，高博德說，星展集團過去已多次對台灣進行增資，資本總額達新台幣322.5億元，以實際行動深耕台灣，而星展銀行（台灣）也持續穩健成長，在合併花旗在台消金業務後，星展銀行（台灣）信用卡及無擔保信用貸款將成長4.3倍、財富管理資產規模成長3.5倍、活期存款金額成長4.7倍，躍升為台灣最大外商銀行，創造更大的營運綜效。

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