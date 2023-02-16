關懷八斗子外籍漁工 基隆移民署赴港宣導「自行到案」
移民署自112年2月1日起至6月30日止推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，該署北區事務大隊基隆市服務站為了讓更多外來人士獲得專案資訊，特別利用本月行動列車關懷服務，前往轄內八斗子漁港，邀請外來漁工朋友一起擔任宣導種子，讓更多在台逾期的移工朋友瞭解自行到案者，採取免收容、繳最低逾期罰鍰2千元，並且不管制入國期間等措施，鼓勵在台逾期外來人士把握專案機會，早日平安返鄉與家人團聚。
記者賴正琳／綜合報導
印尼籍漁工阿翰(化名)跟我們宣導的通譯人員說：「之前移民署也有辦理這樣的專案，他有很多朋友都受惠陸續回家鄉，阿翰說部分同鄉因迫不得已而逾期滯留，台灣的專案雖然不是常態措施，但總能即時的幫到窘困的同鄉朋友，他們都滿心感激。」
基隆市服務站主任毛兆莉表示，移民署專案適用對象除外國人之外，也包括台灣地區無戶籍國民、大陸地區人民及香港澳門居民等外來人口，如果逾停（居）留期限，自行到案者，免收容、繳最低罰鍰新台幣2千元及不管制等措施，呼籲民眾、移工及新住民朋友們廣為宣傳，鼓勵身邊認識的逾期停（居）留外來人口，主動投案，儘早返家，相關專案資訊可撥打移民署多國語言免付費諮詢專線「0800-024-881」洽詢。