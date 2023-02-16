精準掌握生命徵象 全方位導管零點偵測儀開啟醫材新標竿

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奇美醫學中心榮譽院長邱仲慶表示，醫療智慧化已是趨勢，感謝東台精機的這項發研發產品，今年奇美醫學中心也將與東台精機進一步針對骨關節鏡手術器材開發及血管內治療模擬進行合作開發，期望在新創醫材有更多的貢獻。
東台精機董事長嚴瑞雄表示，東台精機股份有限公司以專用機起家，擁有完整豐富的智慧製造經驗，隨著人類科技及醫療的發展趨勢，科技輔助醫療照護已是新的產業模式，此次與奇美醫學中心的合作，希望更簡化醫護人員負擔、優化照護能量、減少人為錯誤，在提供更精準醫療的同時也為社會盡一份心力。
奇美醫學中心護理部督導柯雅婷說明，由於加護病房侵入性導管種類多，不同廠牌的導管需搭配原廠提供的固定座，且受限於點滴架在同一個水平位置僅能裝置一個固定座，不同規格導管無法通用，且水平校準與歸零是血液動力學測量前的重要步驟，稍有偏差可能因此造成醫療決策延誤，若測量數值無法及時呈現病人的真實情形，將嚴重影響醫療處置。「全方位導管零點偵測儀」的特點包含「伸縮式固定架」可適用不同規格的導管，「雷射光水平儀」精準對應體外零點位置，而電動偵測「滑動式軌道」則能便利上下調整固定座台，避免護理師手部的潛在工作傷害，不但能迅速且精確獲得病人的相關監測數值，並且能減輕護理師工作負荷與職業傷害。
東台精機經理黃偉棋表示，「全方位導管零點偵測儀」的組合式固定模板為磁吸式水平儀搭配金屬模板，並以環保材質設計而成，不只著重於精準照顧的健康面向，同時兼顧「經濟」、「社會」、「環境」三大面向，有效的醫療處置減少健保成本，也改善照護品質。
此項產品於2022年12月參加中華民國護理師護士公會全國聯合會、臺灣護理學會與坎城創意官方代表等單位共同舉辦的2022「護理的力量Power in Nursing」國際護理創意獎競賽中分別榮獲社群媒體影響力入圍獎、銅獎及現場最佳人氣獎等3大獎項，並取得新型專利。