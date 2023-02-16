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快訊／本土確診增16,477例！死亡增61例　境外移入+270

▲指揮中心說明疫情狀況與最新防疫措施。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明疫情狀況與最新防疫措施。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布國內新增16,477例本土個案及270例境外移入；另確診個案中新增61例死亡。

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▲（圖／指揮中心提供）
▲今日新增16,477例本土病例。（圖／指揮中心提供）
指揮中心表示，今日新增之16,477例本土病例，為7,325例男性、9,145例女性、7例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,117例)，桃園市(2,059例)，高雄市(1,987例)，臺中市(1,910例)，臺北市(1,440例)，臺南市(1,421例)，彰化縣(794例)，新竹縣(476例)，屏東縣(427例)，新竹市(387例)，雲林縣(384例)，宜蘭縣(366例)，苗栗縣(337例)，基隆市(303例)，南投縣(269例)，嘉義縣(249例)，花蓮縣(204例)，嘉義市(136例)，臺東縣(113例)，金門縣(49例)，澎湖縣(36例)，連江縣(13例)。

指揮中心指出，今日新增61例本土病例死亡個案，為39例男性、22例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、58例具慢性病史、35例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月24日至今(2023)年2月13日，死亡日期介於去年12月26日至今年2月13日。

指揮中心說明，今日新增270例境外移入個案中，為106例男性、164例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月16日至2月14日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,878,848例確診，分別為52,902例境外移入、9,825,892例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計17,319例COVID-19死亡病例，其中17,298例本土，另21例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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