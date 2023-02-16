串聯中部成領頭羊！盧秀燕：台灣是中央集權集錢的國家

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盧秀燕說，中台灣屬同一生活圈，民眾的生活是高度連動的，8縣市緊密合作，資源共享把餅做大，700萬民眾才能享有「1x8」的便利性和幸福。她形容「台灣是中央集權集錢的國家」，地方政府如果單打獨鬥，力量是薄弱的，唯有團結，地方民意才能被重視、中央才會正視地方政府的意見和需求。她並宣示，「政治是一時的，我們不分黨派，團結和合作是永遠的」。
新加入的新竹市長高虹安自稱是新生入學，她表示當選後接到盧秀燕電話邀請，只詢問平台可以達到什麼效果，得知過去通過6大議題、85項議案，立即一口答應，相信能共創多贏，「沒問過這平台是屬於哪一個黨的」。無黨籍的苗栗縣長鍾東錦說，大家雖然有些不同黨，但都是同派，「為鄉親打造幸福快樂的那一派」。
嘉義市長黃敏惠、彰化縣長王惠美感謝盧秀燕扮演「桶箍」，把大家集聚在一起。黃敏惠強調「我們厭惡了民粹、要邁向真正的民主」，過去4年7縣市真心真意合作，不僅化解疫苗不足的危機，更促成基層交流及縣市人才流動。
南投縣長許淑華指出，六都參與行政院會比較多，其他縣市的需求和地方聲音，少有機會被了解，希望盧秀燕除扮演領頭羊角色、也能讓行政院聽到中台灣的心聲。新竹縣長楊文科也希望盧秀燕能到行政院會為中台灣發聲，他舉代理教師全年薪為例，「中央有錢可以發紅包給每個人，代理老師的權益也要照顧」。
盧秀燕受訪時表示，區域平台有太多工作同時要推動，關於代理教師全年薪，有的縣市要做、尚未宣布的縣市也想做，但絕大部分地方財政是辛苦的、中央預算是充足的，希望相關經費統一由中央補貼，讓孩子受到更好的教育。