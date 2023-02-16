中台灣治理平台成立　8縣市首長聯手地方團結

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楊文科表示，此時中台灣區域治理平台的成立正是時候，過去中央重北輕南，如今重南輕北，都忽略中部發展，如今盧秀燕市長站出來登高一呼，期望能向北、向南、向東都做最好的連結，楊文科盛讚盧秀燕「你確實是個不錯的人選」。楊文科也期望，盧秀燕市長能在行政院會中，為中台灣講話，第一件事要幫我們把代理教師的薪資補完，照顧代理老師的權益，他說，中台灣強強聯手，一定會創造出奇蹟。
盧秀燕會後受訪也提及，目前最新的議題就是代理教師的權益，過去幾十年來，大部分的縣市財政有困難，「否則誰不願意做」，如今有些縣市決定要做、未宣布的縣市也想做，因此會向中央建議全國統一，以免造成不同縣市面臨狀況不一樣，她也強調，地方想要做，「不是不想做而是做不起」，因此建議全國統一制度。
楊文科表示，新竹縣的人口0到6歲達到百分之6.8為全國最高、65歲以上人口占比為13.6％，也是全國最低，也顯示新竹縣發展蓬勃，「我們趁著這個勢頭努力來做」。楊文科也說，台灣具有三個科學園區，而中台灣就有中科（中部科學園區）、竹科（新竹科學園區），均是他過去曾服務過的區域，熟悉產業發展，他允諾對產業發展盡一切的力量支持。
鍾東錦認為，楊文科善於減債，是他的偶像，彰化縣長王惠美等多位首長也感謝楊文科在政務上的協助。楊文科也盛讚與會的首長，台中市長盧秀燕在新竹縣疫苗短缺的時候，透過先借再還的方式，讓新竹縣度過難關。苗栗縣長鍾東錦、新竹市長高虹安在新竹縣的垃圾問題中，也一口答應協助。嘉義市長黃敏惠是楊文科的政壇前輩，時常給予叮嚀與建議。楊文科也對雲林縣長張麗善推動街舞印象深刻，新竹縣目前也在推動中。