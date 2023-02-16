馬祖海底電纜斷裂　國民黨團轟：嚴重國安危機

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曾銘宗說，國民黨團具體要求蔡政府、陳院長，馬祖海底電纜斷訊是嚴重的國安問題，也是重大民生問題，請政府重視面對問題，提出中長期解決方案，確保國家安全，以及當地民眾生活基本權益，請蔡政府趕快處哩，不要讓馬祖民眾孤立無援，陷入孤島情況。
國民黨團書記長謝衣鳯表示，馬祖斷網將近一周，其中在2月2日從淡水到馬祖東引的「台馬二號」海底電纜斷線；2月8日桃園到馬祖的「台馬三號」海底電纜斷線，馬祖全島陷入沒有網路通訊的困境。他直言，現在國人均已靠網路與外界通訊，無法忍受一天斷訊，更遑論馬祖軍民斷訊已一周；馬祖全島目前僅靠微弱的微波備援服務支撐，主要的寬頻備援，在白天都給了政府機關和金融單位，老百姓幾乎無法使用網路，嚴重影響島上居民的生活。
謝衣鳯呼籲行政院、交通部責成中華電信盡速搶修，馬祖軍民無法等到4月才有辦法維修海底電纜。謝衣鳯要求行政院官員試想，若一天沒有網路、手機沒有訊號，你受得了嗎？；大陸船隻連續鈎斷馬祖海底電纜，NCC（國家通訊傳播委員會）要求中華電信「加速加量」迅速搶修海底電纜，並且對馬祖地區通訊微波備援系統，儘速擴充建設。謝衣鳯要求中華電信必須說明，目前進度如何？何時可以完成離外島的增加通訊微波備援系統？還必須說明，為何海底電纜可以如此輕易就遭大陸船隻鈎斷？
謝衣鳯強調，蔡總統曾說，在春暖花開之後，兩岸要恢復健康有序的交流、溝通，那麼，馬祖海底電纜遭到大陸船隻鈎斷，如此重大的民生問題，可否放在「兩岸健康有序交流」的清單之一呢？請蔡政府嚴正看待離外島居民，無論在通訊、醫療、交通等相關設備，都必須跟本島國民一樣，享受相同品質的待遇。
國民黨立委陳雪生則表示，馬祖海底電纜總共有三條線，一號線因老舊淘汰，剩下二號、三號海底電纜，中華電信目前正在規畫第四條海底電纜中。其中第二號海底電纜在2月2日遭到大陸漁船扯斷，三號海底電纜在2月8日遭到不明船隻鈎斷，到目前為止，還查不出是漁船、貨船？還是有其他軍事上不明原因？
根據海巡署巡邏艦艇紀錄顯示，曾在中線發現一艘漁船被大陸執法船隻拖走。陳雪生強調，馬祖海底電纜斷線如斷箭，這是國安危機。海底電纜全面斷線之後，馬祖就成為孤島，包括觀光、教育甚至軍事都受到嚴重影響。
陳雪生說，海底電纜斷線後，馬祖收不到任何網路訊號，連帶影響島上居民生活，連訂機位、通訊全部癱瘓。馬祖島現有共有1萬3千多位居民，海底電纜斷線後，海纜修復船要等到4月才會抵達。
陳雪生質問蔡政府，難道馬祖是二等國民？尤其是馬祖高登、亮島上的駐軍，對通訊上的需求更為重要，國防部、國安會難道都不用出面協調解決嗎？他也質疑，陳內閣標榜是溫暖堅韌內閣，修復馬祖海底電纜居然要居民再等三個月？行政院須負起責任，盡速解決馬祖海底電纜斷線危機。