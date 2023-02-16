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交往15周年！劉冠廷愛小孩　孫可芳當場打槍：不敢生

▲孫可芳（左）、劉冠廷交往15年沒聊過生小孩的話題。（圖／記者陳明中攝影）
▲孫可芳（左）、劉冠廷交往15年沒聊過生小孩的話題。（圖／記者陳明中攝影）

記者羅凌筠/台北報導

劉冠廷、孫可芳、導演許哲彬今（16）日出席四把椅子劇團2023最新舞台劇《呼吸》媒體茶敘，劇情講述劉冠廷主動提議想當爸，女友孫可芳卻失控暴走引發爭執。交往15年，兩人戲外聊過生小孩話題嗎？孫可芳笑說沒有，「有錢請保母才會開始討論這件事。」

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孫可芳提到自己印象最深的一場戲，是驗孕棒驗出2條線，因為現實生活沒遇過，孫可芳笑說：「我自己是代入快篩2條線會放假的興奮感。」為了做功課，孫可芳還在媽媽論壇爬文，結果看到生產疼痛指數只小於斷指一點點，嚇到不敢生，「我看了好焦慮，不敢生了，現在不去想要不要生，暫時留在害怕跟無知的狀態。」倒是劉冠廷很喜歡小孩。

▲郭冠廷（圖／記者陳明中攝影）
▲劉冠廷（左）、孫可芳合體演舞台劇。（圖／記者陳明中攝影）
全劇演員就這兩個，孫可芳坦言：「滿慶幸跟他一起演，因為要花很多私下的時間對詞，工作時間變得很長，如果是別的男演員就不好意思。」劉冠廷說：「我想過如果跟我一起的女演員不是小豆，我要怎麼溝通？」孫可芳笑說如果女主角是別人，劉冠廷早就被告了，因為劉冠廷排練時太忘我，有一次脫稿加戲擁抱，理直氣壯說：「就試一下（效果）啊。」

▲孫可芳（左）、郭冠廷（圖／記者陳明中攝影）
▲孫可芳（左）、劉冠廷情人節在工作中度過。（圖／記者陳明中攝影）
這是兩人第一次這麼密集工作，每天從早上9點排練到晚上10點，情人節也在劇場中度過，孫可芳坦言其實往年也不太過節，因為距離年假太近，通常這天她躺在台南家裡吃吃喝喝，難得今年是跟劉冠廷一起過，劉冠廷特別買蛋糕幫女友補充體力，俏皮說：「我知道妳最喜歡起司蛋糕。」3月4日起至3月19日，將於臺北表演藝術中心連演16場，購票詳情請至OPENTIX售票網。


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