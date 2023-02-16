選總統？盧秀燕坐穩中部桶箍　楊文科讚「不錯的人選」

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「中台灣區域治理平台」8位縣市長，僅新竹縣、苗栗縣是男性首長，其餘都是「姊姊妹妹們」。擔任4屆嘉義市長的黃敏惠，率先稱讚盧秀燕是極佳的「桶箍」。黃敏惠身兼國民黨副主席多年，昔日有「藍營南部一姐」稱號，她的認可獲彰化縣長王惠美共鳴，同樣連任的2人，舉了不少過去4年跨縣市成功合作的案例，歸功於盧秀燕「桶箍」的角色稱職。
同樣連任的新竹縣長楊文科，更是直白講出中部地方首長的心聲，他指過去中央政府執政總是重北輕南、忘掉中部，現在重南輕北，也一樣忘記中部，所以盧秀燕站出來登高一呼，大家通通都加入，且她身為「中台灣區域治理平台」唯一的六都首長，未來更肩負代表中部向中央發聲的責任。
楊文科說，過去4年盧秀燕對「中台灣區域治理平台」貢獻良多，大家更希望她「向南、向北、向東部做最好連結」，並稱「她確實是一個不錯的人選」，充滿弦外之音的說法，引起滿堂會意的笑聲。
盧秀燕昨晚才被台中市議員李中形容為「泛藍陣營唯一沒有黑粉、綠營支持者也能接受的總統人選」，今天又被楊文科賦予期待。對於總統大選，她受訪時依舊不正面回應，僅強調「今天重點是8位縣市長難得同時出席，希望聚焦中台灣區域治理平台、700萬縣市民未來的團結合作」。
前國民黨主席、台中市立委江啟臣今在台北受訪時表示，盧秀燕身為中部唯一的直轄市長、「中台灣區域治理平台」的發起人，扮演更關鍵、更具領導作用的角色，此時此刻一定會引發別人一些聯想，「這很正常」。